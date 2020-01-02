Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 3 января 2020 года отмечается День бенгальских искр и гирляндных огней, а также День рождения соломинки для коктейлей. Сегодня 3-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 363 дня❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 3 января

День бенгальских искр и гирляндных огней;

День рождения соломинки для коктейлей;

Фестиваль сонного дня в США.

▶ Какой праздник 3 января по церковному календарю и можно ли работать

3 января отмечают Петров день. Именно сейчас следует наблюдать за погодой, поскольку по ней можно предсказать, каким будет сентябрь – теплым или холодным.

Святитель Петр – православный чудотворец и московский митрополит. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась.

Есть и народная молитва для этого дня. Считается, что если прочесть ее в этот день, умывшись ключевой водой, то не будешь болеть потом весь год:

"Как вода лица моего коснется, так и тело мое здоровьем нальется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Сны, приснившиеся в ночь на 3 января, считаются вещими.

Чтобы защитить дом от злых сил, клали серебряный предмет на видное место (часто это была небольшая ложечка). Считалось, что после этого на пути не будут встречаться злые люди.

Напомним, продолжается Рождественский пост 2019-2020 , есть нельзя многие продукты.

▶ 3 января: что можно делать, а что нельзя

Что нельзя делать 3 января:

1. Считается, что в этот день нельзя подслушивать и подглядывать – а то вскорости зрения и слуха лишишься.

2. Также сегодня никому не желают счастья и здоровья – мол, исполнится все с точностью до наоборот.

3. Кроме того, нельзя что-то обещать и клясться, а также поднимать с земли любые предметы – иначе жди потерь.

4. Чтобы отпугнуть злых духов, в этот день старались поставить на видное место что-то серебряное.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Ульяна, Юлиана;

Михаил, Никита, Петр, Сергей, Филарет.

▶ Народные приметы на 3 января

выходили на улицу и громко кричали. Если эхо было далеким, значит, скоро наступят сильные морозы;

если в День Петра, рассвет является красным, значит, скоро начнется метель;

если снега мало, но морозы достаточно сильные, значит, лето будет засушливым и жарким. Кроме того, по дню предсказывали погоду на сентябрь месяц;

если на земле лежит много снега – год будет плодородным;

морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни летом;

если в лесу далеко и отчетливо слышится эхо – по приметам, ждите сильных морозов в ближайшие дни.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 3 января

1638 – в Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии "Схаубург";

1870 – началось сооружение Бруклинского моста;

1888 – в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей;

1925 – Бенито Муссолини принял титул "Дуче";

1959 – Аляска стала 49-м штатом США;

1962 – Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро;

1977 – произведен первый компьютер фирмы Apple;

1994 – под Иркутском произошла авиакатастрофа Ту-154.

▶ Кто из знаменитостей родился 3 января

1892 – Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии "Властелин колец";

1905 – Анна Мэй Вонг, первая актриса-китаянка, ставшая звездой Голливуда;

1929 – Гордон Мур, американский инженер, основатель корпорации Intel;

1956 – Мел Гибсон, американский актёр и режиссёр австралийского происхождения;

1969 – Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, наиболее успешный пилот "Формулы-1" за всю её историю, семикратный чемпион мира.