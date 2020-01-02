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«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовали первые
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Для начала немного сухой статистики. В этом году в розыгрыше за трофей участвуют 12 команд. Они разделены на четыре группы. В одной «пульке» с нашими хоккеистами – сборная Международной федерации хоккея и команда США. Напомним, что в плей-офф выйдут победители троек.
Первыми на лед большой арены вышли команды Украины и Швейцарии. По окончании первого тайма счет 1:1. Один из украинских игроков рассказал о целях сборной и вообще о настрое на турнире.
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Сергей Клементьев, защитник команды Украины:
Швейцарцев последний раз мы обыгрывали на Олимпийских играх в 2002 году. Почти 20 лет спустя, посмотрим. Соперники хорошие. Там такие же ветераны, как и мы. Думаю, будет нормальная борьба.
А на малой арене в борьбу вступают команды Китая и ОАЭ. Официальная церемония открытия состоится сегодня, 3 января, в 17.30.
А вот наша команда – сборная Беларуси – выйдет на лед в 19.00, где сыграет с очень сильным соперником – со сборной Международной федерации хоккея. А там звезды НХЛ: Алексей Житник, Алексей Ковалев. Борьба будет не на шутку!
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«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею
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