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«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

03.01.2020 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовали первые матчи XVI Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какая атмосфера царит на льду «Чижовка-Арены», расскажет наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
В белорусском спорте уже появилась традиция: начало января – это старт Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси.

Для начала немного сухой статистики. В этом году в розыгрыше за трофей участвуют 12 команд. Они разделены на четыре группы. В одной «пульке» с нашими хоккеистами – сборная Международной федерации хоккея и команда США. Напомним, что в плей-офф выйдут победители троек.

Первыми на лед большой арены вышли команды Украины и Швейцарии. По окончании первого тайма счет 1:1. Один из украинских игроков рассказал о целях сборной и вообще о настрое на турнире.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

Сергей Клементьев, защитник команды Украины:
Команда настроена по-боевому. Очень приятно опять собраться, образно говоря 10 лет спустя. Собрали состав сборной Украины, ветеранов и приехали на такой турнир замечательный. Такая организация – мы очень удивлены. Настроение отличное.

Швейцарцев последний раз мы обыгрывали на Олимпийских играх в 2002 году. Почти 20 лет спустя, посмотрим. Соперники хорошие. Там такие же ветераны, как и мы. Думаю, будет нормальная борьба.

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

А на малой арене в борьбу вступают команды Китая и ОАЭ. Официальная церемония открытия состоится сегодня, 3 января, в 17.30.

А вот наша команда – сборная Беларуси – выйдет на лед в 19.00, где сыграет с очень сильным соперником – со сборной Международной федерации хоккея. А там звезды НХЛ: Алексей Житник, Алексей Ковалев. Борьба будет не на шутку!

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Сергей Клементьев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовали первые матчи XVI Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая атмосфера...
 
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