Ночной забег, забег через исторический центр и покорение холмистых вершин.Что готовит новый сезон Гродненской беговой лиги 16:08 03 января 2020

Источник материала: Вороновская газета





В этом году стартует третий сезон Гродненской беговой лиги. Уникальный проект включает 7 самых популярных и ярких легкоатлетических событий. Проходить они будут на территории Гродненской области в течение года.

Популярность Гродненской беговой лиги растет. В 2019 году в мероприятиях проекта приняли участие более 990 бегунов из различных стран мира. В 2018 году их было 700.





– Уникальность Гродненской беговой лиги в том, что все старты проводятся в разных местах Принеманского края, – отмечают организаторы. – Затрагивают разные туристические объекты, например, такие как Августовский канал, Коробчицкий Олимп. Не остается без внимания и исторический центр города. К слову, каждый год популярность легкоатлетического движения на Гродненщине растет. Принимают участие в стартах не только белорусы, но гости из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники пробегут традиционный марафон Дружбы «Друскининкай-Гродно». Интересен этот старт тем, что каждый год место и старт финиша меняются, и проходит марафон через государственную границу между Беларусью и Литвой. Участникам предстоит преодолеть 42 километра 195 метров.

Соревнования проводятся под руководством профессиональной команды организаторов, волонтеров и судей, которые имеют национальные судейские категории. Координацию по реализации проекта «Гродненская беговая лига-2020» будет осуществлять организационный комитет. В него входят представители госучреждений спорта, медицины, культуры, Управления внутренних дел, ГАИ и других.

В розыгрыше призов лиги может принять участие любой желающий. Любители бега, как минимум в трех из семи мероприятий, набирают рейтинговые очки и получают призы в абсолютном первенстве и возрастных группах. Бегуны, которые успешно преодолеют не менее пяти из семи этапов, получат памятные медали «Гродненская беговая лига-2020». Участники, которые успешно финишируют на всех семи этапах, получат памятные футболки «Золотой финишер «Гродненской беговой лиги – 2020».

В зачет лиги 2020 года входят следующие этапы соревнований:

1 этап, 14.03.2020. Гродно. Соревнования «Гродненская весна» в часовом беге по стадиону.





Уникальная возможность проверить себя после зимы и открыть сезон на одном из лучших стадионов Беларуси, который является олимпийской базой подготовки. Центральный спортивный комплекс «Неман» в Гродно радушно предоставит всю инфраструктуру для участников. Бег по дорожке стадиона не станет монотонным в отличной многолюдной компании. Регистрация открыта на сайте: https://42195.by/events/registration/?event_id=373

2 этап, 31.05.2020, Гродно. Легкоатлетические соревнования «Гарадзенская вандроўка» (5, 10 км).





Забег пройдет по красивейшим улицам Гродно, рядом с культовыми историческими объектами. Старт и финиш пройдет на одной из центральных площадей областного центра. Регистрация открыта на сайте: https://42195.by/events/registration/?event_id=356

3 этап, 12.07.2020, Друскининкай (Литва), Гродно. Х Международный марафон дружбы «Друскининкай (Литва) – Гродно», Открытый чемпионат Гродненской области по марафонскому бегу (42 км 195 м).





У каждого участника классического сертифицированного марафона появится уникальная возможность пробежать по живописным местам из литовского курорта в Гродно и пересечь государственную границу без остановки.

4 этап, 08.08.2020, Гродно. Соревнования по бегу «Гродненская ночная десятка» (3333, 6666, 9999 м).





Отличный горный белорусский рельеф, прекрасный ужин и концерт под Луной в отличной компании. Все это запомнится навсегда.

5 этап, 22.08.2020, Гродненский район. Трэйл «Августовский канал» (7 км, 21,1 км).





Бег по берегам уникального гидротехнического и исторического объекта, которому почти 200 лет, по тропам Августовской пущи зарядит незаменимой энергией.

6 этап, 03.10. 2020, Гродно. Легкоатлетический пробег по центральным улицам Гродно «GrodnoRun» (5 км).





Забег пройдет по историческому центру красивейшего белорусского города, «быстрый» километровый круг и поддержка болельщиков приведут вас к покорению личных рекордов.

7 этап, 19.12.2020, Гродно. Новогодний мини-марафон (4,2 км).





Отличная возможность подвести итоги Гродненской беговой лиги-2020 и встретить Новогодние и Рождественские праздники в кругу друзей. Погодные условия не помешают празднику, так как для бегунов будет предоставлен Центральный спортивный комплекс «Неман». Праздничное настроение гарантировано.

Материал подготовила служба информации «ГП»

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by