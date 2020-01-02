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Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств

03.01.2020 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каждому человеку нужен свой дом. Каждый человек хочет уютно обустроиться в своём жилище, но порой бывает слишком трудно удержаться от покупки вещей. Кажется, что вот ещё что-нибудь купишь, и дом станет настолько уютным, что захочется остаться в нём навечно. Но с каждой новой покупкой пространства становится всё меньше, и постепенно уют исчезает. 

Мы собрали несколько примеров, когда хозяева домов всё-таки смогли преодолеть желание купить ещё что-нибудь и явно не пожалели об этом. 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/imsorrybae 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/mopuik 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/simo874g 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/ManiaforBeatles 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/ArtandHome 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/conorthearchitect 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/timbo1615 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/anclag 

Господствует минимализм. Показываем красивые комнаты без излишеств
Фото: reddit.com/user/becauseracecar123 

Кстати, примерно год назад мы показывали комнаты, в которых живут парни.

Количество свободного пространства просто потрясло девушек – здесь подробнее

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Каждому человеку нужен свой дом. Каждый человек хочет уютно обустроиться в своём жилище, но порой бывает слишком трудно удержаться от покупки вещей. Кажется, что...
 
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