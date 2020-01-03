Польский гостиничный бизнес может купить пивзавод в Гродно

Местные власти уже провели с польской стороной предварительные переговоры.





27 января «Гроднооблимущество» проведет аукцион, на который выставлены 14 зданий и территория завода. Сейчас цена имущественного комплекса равняется 1,3 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше предложения торгов, проведенных 18 ноября 2019 года. Тогда здания пивзавода никто не купил.



