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Польский гостиничный бизнес может купить пивзавод в Гродно
Источник материала: Партизан
Польский Royal Hotel намерен инвестировать $13 млн в реконструкцию бывшего пивзавода в Гродно.
Местные власти уже провели с польской стороной предварительные переговоры.
27 января «Гроднооблимущество» проведет аукцион, на который выставлены 14 зданий и территория завода. Сейчас цена имущественного комплекса равняется 1,3 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше предложения торгов, проведенных 18 ноября 2019 года. Тогда здания пивзавода никто не купил.
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Польский Royal Hotel намерен инвестировать $13 млн в реконструкцию бывшего пивзавода в Гродно.
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