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С 1 января в Беларуси вырос пенсионный возраст. Во сколько выходят на пенсию в соседних странах

04.01.2020 10:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси планово повысился пенсионный возраст. Жители страны начали выходить на пенсию еще на полгода позже: мужчины — в 62 года, женщины — в 57 лет. При этом пенсионный возраст сейчас увеличивается не только в Беларуси, но и практически у всех наших соседей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, во сколько сейчас выходят на пенсию жители граничащих с нами стран.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

В России повышать пенсионный возраст начали с 2019 года. Как и у нас, каждый год он будет прибавлять по полгода. С 1 января 2020-го мужчины в России будут выходить на пенсию в 61 год, женщины — в 56 лет. Это повышение у наших соседей будет длиться до 2028 года, к тому моменту пенсионный возраст составит 65 и 60 лет соответственно.

В Украине пенсионный возраст повышают только для женщин, и этот процесс начался еще в 2011 году. Схема такая же, как и в Беларуси: плюс еще полгода каждый год. В 2020-м женщины будут выходить на пенсию в 59,5 года, мужчины — по-прежнему в 60. А уже в следующем году пенсионный возраст для обоих полов у наших соседей сравняется.

Нужно ли поднимать пенсионный возраст для женщин — и как этот вопрос решили в Украине и Литве

Увеличивается пенсионный возраст и в Литве. Там этот процесс завершится в 2025 году, когда и мужчины, и женщины начнут выходить на заслуженный отдых в 65. А в 2020 году пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, для женщин — 63.

В Латвии мужчины и женщины выходят на пенсию в одно время. С 1 января 2020 года пенсионный возраст вырос на три месяца и составляет 63 года и 9 месяцев. Он будет увеличиваться на три месяца до тех пор, пока не достигнет 65 лет (это произойдет в 2025 году).

Единственная страна среди наших соседей, где пенсионный возраст с 1 января не повысился, — это Польша. Мужчины там выходят на пенсию в 65, женщины — в 60. Более того, еще несколько лет назад пенсионный возраст в Польше составлял 67 лет для обоих полов, но его было решено снизить.

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С 1 января пенсионный возраст увеличился почти у всех наших соседей, кроме Польши.
 
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