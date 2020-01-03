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С 1 января в Беларуси вырос пенсионный возраст. Во сколько выходят на пенсию в соседних странах
Источник материала: Tut.by
С 1 января в Беларуси планово
В России повышать пенсионный возраст начали с 2019 года. Как и у нас, каждый год он будет прибавлять по полгода. С 1 января 2020-го мужчины в России
В Украине пенсионный возраст повышают только для женщин, и этот процесс начался еще в 2011 году. Схема такая же, как и в Беларуси: плюс еще полгода каждый год. В 2020-м женщины
Увеличивается пенсионный возраст и в Литве. Там этот процесс завершится в 2025 году, когда и мужчины, и женщины начнут выходить на заслуженный отдых в 65. А в 2020 году пенсионный возраст для мужчин
В Латвии мужчины и женщины выходят на пенсию в одно время. С 1 января 2020 года пенсионный возраст
Единственная страна среди наших соседей, где пенсионный возраст с 1 января не повысился, — это Польша. Мужчины там
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С 1 января пенсионный возраст увеличился почти у всех наших соседей, кроме Польши.
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