Третий энергоблок украинской АЭС отключился после срабатывания защиты

Отключение произошло в 05:04 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются. На АЭС заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории остаются неизменными и находятся в пределах действующих норм.









lenta.ru За последние несколько лет на Южно-Украинской АЭС произошло несколько инцидентов. Так, в июле 2018 года служба безопасности Украины заявляла о предотвращении аварии, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Сообщалось, что руководство АЭС закупило некачественное оборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы предприятия, пишет





Энергоблоки ЮУАЭС неоднократно отключались от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты. В частности, тот же третий энергоблок был аварийно отключен для устранения проблем в январе 2017 года.



