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Третий энергоблок украинской АЭС отключился после срабатывания защиты

04.01.2020 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Энергоблок номер три Южно-Украинской АЭС в Николаевской области отключен от энергосети действием автоматической защиты. Об этом сообщается на сайте электростанции.

Отключение произошло в 05:04 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются. На АЭС заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станции и прилегающей к ней территории остаются неизменными и находятся в пределах действующих норм.


За последние несколько лет на Южно-Украинской АЭС произошло несколько инцидентов. Так, в июле 2018 года служба безопасности Украины заявляла о предотвращении аварии, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Сообщалось, что руководство АЭС закупило некачественное оборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы предприятия, пишет lenta.ru

Энергоблоки ЮУАЭС неоднократно отключались от энергосети из-за срабатывания аварийной защиты. В частности, тот же третий энергоблок был аварийно отключен для устранения проблем в январе 2017 года.
 
 
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Энергоблок номер три Южно-Украинской АЭС в Николаевской области отключен от энергосети действием автоматической защиты. Об этом сообщается на сайте...
 
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