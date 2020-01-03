Конор считает, что Хабиб боится реванша

Источник материала: Tut.by

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит BJ Penn.



Reuters

Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова перед их поединком. «Этот человек дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть. Я чувствую запах дерьма, вот и все. Все хотят этого, [глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)] Дэйна Уайт хочет. Поэтому он может бежать, но не сможет спрятаться. Я жду его», — заявил боец.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018-го. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе, одержав победу удушающим приемом в четвертом раунде. После этого Макгрегор не провел ни одного официального поединка.

Возвращение ирландского спортсмена в октагон должно произойти 19 января 2020 года. Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Поединок заявлен как противостояние в полусредней весовой категории.