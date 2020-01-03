​​Разыскивается без вести пропавшая Елена Лавкова

Источник материала: Аргументы и факты

30 декабря 2019 года около 8 часов утра девушка ушла из дома на учебу, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.



Ранее она неоднократно уходила из дома.



Приметы разыскиваемой: на вид 17-18 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, волосы темные.



Была одета: черный пуховик до бедра, темно-синее платье, черные ботинки, при себе имела белый рюкзак.



Правоохранители просят всех, у кого есть информация о девушке, обратиться в милицию по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или 102.

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