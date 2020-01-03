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​​Разыскивается без вести пропавшая Елена Лавкова

04.01.2020 13:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

​​Разыскивается без вести пропавшая Елена Лавкова
МВД Республики Беларусь

30 декабря 2019 года около 8 часов утра девушка ушла из дома на учебу, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Ранее она неоднократно уходила из дома.

Приметы разыскиваемой: на вид 17-18 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, волосы темные.

Была одета: черный пуховик до бедра, темно-синее платье, черные ботинки, при себе имела белый рюкзак.

Правоохранители просят всех, у кого есть информация о девушке, обратиться в милицию по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67 или 102. 

​​Разыскивается без вести пропавшая Елена Лавкова
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Теги: Гродно
 
 
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Без вести пропавшая Елена Олеговна Лавкова, 2002 года рождения, проживает в Минске.
 
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