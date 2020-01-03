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ТЕЛЕФОНЫ «прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске

04.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

ТЕЛЕФОНЫ

«прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске

Районы и города области Номер

телефона
г. Могилев 42-21-02
г. Бобруйск (0225)

76-21-41
Белыничский (02232) 79207
Бобруйский (0225)

74-52-11
Быховский (02231) 79-648
Глусский (02230) 78-978
Горецкий  (02233)76-426
Дрибинский (02248) 78-981
Кировский (02237) 79-162
Климовичский (02244) 78-013
Кличевский (02236)78-952
Костюковичский (02245) 78-134
Краснопольский (02238) 79-955
Кричевский (02241) 20-780
Круглянский (02234) 79-584
Могилевский 42-39-28
Мстиславский (02240) 59-009
Осиповичский (02235) 50335
Славгородский (02246) 796-25
Хотимский (02247) 79-298
Чаусский (02242) 789-87
Чериковский (02243) 793-78
Шкловский (02239) 41-331
Администрация Ленинского района г.Могилева 72-31-38
Администрация Октябрьского района г.Могилева 42-30-42
Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225)

77-75-17
Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225)

76-52-33

 

 

Телефон «прямой телефонной линии» облисполкома 50-18-69

 
Теги: Могилев
 
 
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ТЕЛЕФОНЫ «прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске Районы и города области Номер телефона г.
 
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