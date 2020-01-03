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ТЕЛЕФОНЫ «прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске
04.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
ТЕЛЕФОНЫ
«прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске
Телефон «прямой телефонной линии» облисполкома 50-18-69
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ТЕЛЕФОНЫ «прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске
ТЕЛЕФОНЫ «прямых телефонных линий» в горрайисполкомах и администрациях районов в гг.Могилеве и Бобруйске Районы и города области Номер телефона г.
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