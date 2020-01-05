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Стало известно, кто сбросил в Свислочь останки женщины

06.01.2020 15:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержал предполагаемого убийцу женщины, чьи останки выловили из Свислочи 2 января.

Как сообщается в официальном Telegram-канале СК, подозреваемого в убийстве задержали ночью 6 января в Витебске. Сообщается, что это 26-летний иностранец. С ним проводятся следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз, допрашиваются свидетели. 

По информации tut.by, убитая женщина, проживающая в Минске на улице Романовская Слобода, встречалась с мужчиной по имени Александр, который «имел восточную внешность». В квартире, где произошло убийство, часто проводились громкие посиделки и вечеринки. Однако в последний раз женщину видели в начале декабря, а в квартире все это время было тихо.

Напомним, что 2 января сотрудники коммунальной службы выловили из Свислочи сумку, в которой оказались человеческие руки.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Следственный комитет при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержал предполагаемого убийцу женщины, чьи останки выловили из Свислочи 2 января.
 
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