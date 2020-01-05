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Стало известно, кто сбросил в Свислочь останки женщины
Источник материала: БДГ
Следственный комитет при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержал предполагаемого убийцу женщины, чьи останки выловили из Свислочи 2 января.
Как сообщается в официальном Telegram-канале СК, подозреваемого в убийстве задержали ночью 6 января в Витебске. Сообщается, что это 26-летний иностранец. С ним проводятся следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз, допрашиваются свидетели.
По информации
Напомним, что 2 января сотрудники коммунальной службы
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Следственный комитет при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержал предполагаемого убийцу женщины, чьи останки выловили из Свислочи 2 января.
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