Стало известно, кто сбросил в Свислочь останки женщины

Следственный комитет при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержал предполагаемого убийцу женщины, чьи останки выловили из Свислочи 2 января.

Как сообщается в официальном Telegram-канале СК, подозреваемого в убийстве задержали ночью 6 января в Витебске. Сообщается, что это 26-летний иностранец. С ним проводятся следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз, допрашиваются свидетели.

По информации tut.by , убитая женщина, проживающая в Минске на улице Романовская Слобода, встречалась с мужчиной по имени Александр, который «имел восточную внешность». В квартире, где произошло убийство, часто проводились громкие посиделки и вечеринки. Однако в последний раз женщину видели в начале декабря, а в квартире все это время было тихо.