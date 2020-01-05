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Стали известны некоторые подробности убийства минчанки, чьи останки нашли в Свислочи
Источник материала: Партизан
Несколько дней назад страшная находка - сумка с человескчкими останками - всплыла в реке Свислочь в самом центре Минска.
Правоохранители и следователи немедленно начали поиск подозреваемых. Предполагаемого убийцу объявили в розыск и всего спустя сутки задержали в Витебске.
Как
Прямо сейчас задержанный уже даёт признательные показания.
О пропаже девушки первым забеспокоился её родной брат, который и забил тревогу. К сожалению, его худшие опасения подтвердились - когда спасатели через окно попали в квартиру, то сразу же обнаружили изувеченный труп женщины, который, предположительно, пролежал более недели.
СК уже возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 139 УК РБ (Убийство). Предполагаемому убийце грозит до 15 лет заключения. При условии, что дело не будет переквалифицировано на ч. 2, которая предполагает срок до 25 лет или высшую меру наказания.
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Несколько дней назад страшная находка - сумка с человескчкими останками - всплыла в реке Свислочь в самом центре Минска.
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