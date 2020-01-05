ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны некоторые подробности убийства минчанки, чьи останки нашли в Свислочи

06.01.2020 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несколько дней назад страшная находка - сумка с человескчкими останками - всплыла в реке Свислочь в самом центре Минска.

Правоохранители и следователи немедленно начали поиск подозреваемых. Предполагаемого убийцу объявили в розыск и всего спустя сутки задержали в Витебске

Как сообщает телеграм-канал Nexta, главным подозреваемым в убийстве оказался гражданин Туркменистана Батыр А. По предварительной версии от наших источников, 26-летнего туркмена и 37-летнюю белоруску Юлию связывали романтические отношения. 

Прямо сейчас задержанный уже даёт признательные показания.

О пропаже девушки первым забеспокоился её родной брат, который и забил тревогу. К сожалению, его худшие опасения подтвердились - когда спасатели через окно попали в квартиру, то сразу же обнаружили изувеченный труп женщины, который, предположительно, пролежал более недели.

СК уже возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 139 УК РБ (Убийство). Предполагаемому убийце грозит до 15 лет заключения. При условии,  что дело не будет переквалифицировано на ч. 2, которая предполагает срок до 25 лет или высшую меру наказания.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад страшная находка - сумка с человескчкими останками - всплыла в реке Свислочь в самом центре Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Siemens стал главным бенефициаром публичных торгов в Беларуси в прошлом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика