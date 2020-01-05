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«Валачыліся па хатах». Как колядуют в белорусской деревне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождественский вечер в Полыковичах, что в Могилевской области, встречают, как и сотни лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переодевшись в традиционные белорусские костюмы и не только, ряженые гуляют по деревне.
Ирина Недобоева, корреспондент:
В семье Царевых колядовщиков уже ждали и угощения приготовили. Каждому персонажу свое любимое лакомство: мед, колбаски и сладости.
Наша козачка лягла спаці, трэба ёй, паважаныя, нешта даці. Дайце ёй каўбаскі і тры кускі сала, каб наша каза ўстала.
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Новости Беларуси. Рождественский вечер в Полыковичах, что в Могилевской области, встречают, как и сотни лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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