ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы пять бесполезных методов народной медицины

07.01.2020 10:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня" со ссылкой на эфир программы "О самом главном".




По словам Мясникова, капли в нос из чеснока и лука не помогают вылечить насморк или облегчить заложенность. "Если закапывать лук и чеснок, наверно, потечет еще больше. Это раздражающие капли", — отметил он.

Прогревание носа над горячим картофелем может помочь снять симптомы гриппа и ОРЗ, но не вылечит саму болезнь.

Способ лечения ангины, при котором используется керосин, медик назвал опасным для жизни. По его словам, подобный эксперимент может повлечь тяжелое отравление.

Самым экзотическим из популярных народных средств Мясников считает клизму из чеснока и молока против глистов. Доктор заявил, единственным возможным эффектом от процедуры может стать расстройство кишечника.

Замыкает список бесполезных народных средств капустный сок от язвы и гастрита. По словам Мясникова, данные недуги лечатся антибиотиками, так как носят инфекционный характер. При этом капустный сок плохо переваривается и повышает газообразование, добавил он.

"Надо понимать: я не против народных методов. Вся народная медицина — это совокупный опыт. Я за народную медицину, если она работает и не опасна, как керосин в рот, либо малоприятна, как клизма из чеснока", — заключил Мясников.
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня" со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я бы разделил с тобой плот». Выступление Брэда Питта на «Золотом глобусе» стало хитом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика