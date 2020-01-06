|
«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала Республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Восемь команд (шесть из областей и две из столицы) в течение 4 дней вели борьбу за первое место. В итоге до финала добрались «Торнадо» и «Беркут», представляющие Заводской и Фрунзенский районы Минска. Ребята из «Беркута» бодро начали и после первого периода вели в счете – 3:0. Но потом словно надломились.
Хоккеисты «Торнадо» забросили два раза во второй 20-минутке и еще, словно оправдывая свое название, пять раз в третьей. Итоговый счет – 7:3 в пользу команды из Заводского района столицы.
Никита Казаков, защитник команды «Торнадо» (Заводской район):
Иван Ночевной, главный тренер команды «Торнадо» (Заводской район):
Заводской за 20 лет впервые выиграл город, вышли на республику и выиграли сразу и республику. Это герои! Все дети герои! Просто повесить на стенку фотографию с памятью на всю жизнь, запомнить, что мы сегодня сделали.
Победители турнира, одним из организаторов которого был Президентский спортивный клуб, получили кубок и индивидуальные призы. Лучшим вратарем признали Владислава Зайца из «Торнадо», защитником – Евгения Калинина из «Беркута», нападающим – его партнера по команде Павла Рындевича. Лучшим бомбардиром стал форвард «Торнадо» Макар Горолев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»
Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала Республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)