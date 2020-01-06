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«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

07.01.2020 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала Республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Восемь команд (шесть из областей и две из столицы) в течение 4 дней вели борьбу за первое место. В итоге до финала добрались «Торнадо» и «Беркут», представляющие Заводской и Фрунзенский районы Минска. Ребята из «Беркута» бодро начали и после первого периода вели в счете – 3:0. Но потом словно надломились.

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

Хоккеисты «Торнадо» забросили два раза во второй 20-минутке и еще, словно оправдывая свое название, пять раз в третьей. Итоговый счет – 7:3 в пользу команды из Заводского района столицы.

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

Никита Казаков, защитник команды «Торнадо» (Заводской район):
Необыкновенные эмоции. Игра была с первого периода очень сложная, проигрывали – 3:0. После второго периода мы видели, что это была наша игра, потому что противник немножко был слабее. Мы просто собрались с силами и с духом. Мы столько шли к этому финалу, чтобы вот так просто отдать победу – нет!

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

Иван Ночевной, главный тренер команды «Торнадо» (Заводской район):
Для них это впервые в жизни – такая атмосфера и такие эмоции. Они их запомнят на всю жизнь. Столько зрителей, болельщиков кричали, подгоняли.

Заводской за 20 лет впервые выиграл город, вышли на республику и выиграли сразу и республику. Это герои! Все дети герои! Просто повесить на стенку фотографию с памятью на всю жизнь, запомнить, что мы сегодня сделали.

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

Победители турнира, одним из организаторов которого был Президентский спортивный клуб, получили кубок и индивидуальные призы. Лучшим вратарем признали Владислава Зайца из «Торнадо», защитником – Евгения Калинина из «Беркута», нападающим – его партнера по команде Павла Рындевича. Лучшим бомбардиром стал форвард «Торнадо» Макар Горолев.

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

«Противник немножко был слабее». Команда «Торнадо» из Заводского района Минска победила на турнире «Золотая шайба»

Люди в материале: Никита Казаков, Иван Ночевной
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первые числа января – традиционное время проведения финала Республиканского турнира среди детей и подростков «Золотая шайба» в старшей...
 
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