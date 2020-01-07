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Соболенко и Мертенс проиграли в четвертьфинале турнира в Шэньчжене. Они были первой сеяной парой

08.01.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс не сумели пробиться в полуфинал парного турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов). За право сыграть на этой стадии соревнований они сражались с румынкой Моникой Никулеску и японкой Мисаки Дои и не преуспели — 5:7, 4:6.


Фото: shenzhenopentennis.com

В первой части первого сета Арина Соболенко (парный рейтинг — 5 WTA) и Элиз Мертенс (6 WTA) владели инициативой во встрече с Моникой Никулеску (45 WTA) и Мисаки Дои (120 WTA). Арина и Элиз лидировали с брейком в активе при счете 3:1 и 4:2. В десятом гейме они имели два сетбола, чем не воспользовались, и соперницы выровняли положение — 5:5.

В двенадцатом гейме у Арины и Элиз было три брейк-пойнта, но вместо того, чтобы перевести игру на тай-брейк, они позволили Никулеску и Дои реализовать сетбол с первой попытки — 5:7.

Во втором сете Элиз Мертенс проиграла два гейма на подаче. Белорусско-бельгийской паре до конца игрового отрезка удалось сделать один обратный брейк, чего оказалось недостаточно для борьбы за победу в матче.

Итог поединка, который длился один час и тридцать минут, — 7:5, 6:4 в пользу Моники Никулеску и Мисаки Дои.

Статистика матча Соболенко и Мертенс — Никулеску и Дои

Попадание первой подачи: 71,2% — 65,2%
Выигрыш первой подачи: 63,8% — 62,8%
Выигрыш второй подачи: 26,3% — 47,8%
Эйсы: 1 — 3
Двойные ошибки: 5 — 4
Реализация брейк-пойнтов: 25% (3 из 12) — 50% (5 из 10)
Все выигранные очки: 63 — 69

Напомним, что в первом раунде парной части соревнований в Шэньчжэне Арина Соболенко и Элиз Мертенс справились с сопротивлением белорусско-украинского дуэта Лидия Морозова / Катерина Бондаренко — 6:3, 7:5.

Ранее Арина Соболенко проиграла в одиночном разряде Кристине Плишковой во втором раунде турнира в Шэньчжэне. Также во втором круге завершила выступление в Шэньчжэне и Александра Саснович: она уступила китаянке Ван Цян.

 
 
 
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За право сыграть на этой стадии соревнований они сражались с румынской Моникой Никулеску и японкой Мисаки Дои и не преуспели - 5:7, 4:6.
 
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