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Соболенко и Мертенс проиграли в четвертьфинале турнира в Шэньчжене. Они были первой сеяной парой
Источник материала: Tut.by
Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс не сумели пробиться в полуфинал парного турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов). За право сыграть на этой стадии соревнований они сражались с румынкой Моникой Никулеску и японкой Мисаки Дои и не преуспели — 5:7, 4:6.
В первой части первого сета Арина Соболенко (парный рейтинг — 5 WTA) и Элиз Мертенс (6 WTA) владели инициативой во встрече с Моникой Никулеску (45 WTA) и Мисаки Дои (120 WTA). Арина и Элиз лидировали с брейком в активе при счете 3:1 и 4:2. В десятом гейме они имели два сетбола, чем не воспользовались, и соперницы выровняли положение — 5:5.
В двенадцатом гейме у Арины и Элиз было три брейк-пойнта, но вместо того, чтобы перевести игру на тай-брейк, они позволили Никулеску и Дои реализовать сетбол с первой попытки — 5:7.
Во втором сете Элиз Мертенс проиграла два гейма на подаче. Белорусско-бельгийской паре до конца игрового отрезка удалось сделать один обратный брейк, чего оказалось недостаточно для борьбы за победу в матче.
Итог поединка, который длился один час и тридцать минут, — 7:5, 6:4 в пользу Моники Никулеску и Мисаки Дои.
Напомним, что в первом раунде парной части соревнований в Шэньчжэне Арина Соболенко и Элиз Мертенс
Ранее Арина Соболенко
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За право сыграть на этой стадии соревнований они сражались с румынской Моникой Никулеску и японкой Мисаки Дои и не преуспели - 5:7, 4:6.
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