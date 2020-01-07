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За сельхозпродукцию с пенсионерами рассчитались фальшивыми 20-рублевыми купюрами

08.01.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В конце декабря 2019 года в Московский РОВД г.Бреста обратилась пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный мужчина передал ей в качестве сдачи за приобретенные у него яблоки денежные средства в размере 20 белорусских рублей. Спустя два дня при расчете в магазине за покупки кассир сообщила женщине о сомнении в подлинности данной купюры. Денежный билет был изъят сотрудниками милиции для проведения экспертизы.

За сельхозпродукцию с пенсионерами рассчитались фальшивыми 20-рублевыми купюрами

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз денежный билет номиналом 20 рублей изготовлен способом цветной электрофотографии, защитная нить имитирована, что свидетельствует о поддельности купюры.

В ходе проведения проверки правоохранительными органами установлено, что данный денежный билет заявительнице передал 63-летний пенсионер, житель Брестского района. Как пояснил мужчина, 20-рублевую купюру он получил от неизвестного на рынке при расчете за яблоки.

Аналогичная ситуация произошла и с другой пенсионеркой в конце декабря. Брестчанка предъявила к обмену 20 белорусских рублей, вызвавшие сомнение в подлинности у сотрудника банка. О данном факте были проинформированы правоохранительные органы, купюра изъята для проведения исследования. Предположения о ее поддельности подтвердили эксперты – денежный билет также выполнен способом цветной электрофотографии, защитная нить и водяной знак имитированы.

Как пояснила женщина, данную купюру она получила в конце сентября на рынке в Бресте в качестве расчета за сельскохозяйственную продукцию. О том, что денежный билет может быть поддельным, она не догадывалась.

Проводится проверка.

Татьяна Коток, управление Государственного
комитета судебных экспертиз по Брестской области

 
Теги: Брест
 
 
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  В конце декабря 2019 года в Московский РОВД г.Бреста обратилась пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный мужчина передал ей в качестве сдачи за приобретенные у...
 
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