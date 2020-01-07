За сельхозпродукцию с пенсионерами рассчитались фальшивыми 20-рублевыми купюрами

Источник материала: Виртуальный Брест

В конце декабря 2019 года в Московский РОВД г.Бреста обратилась пенсионерка. Она сообщила, что неизвестный мужчина передал ей в качестве сдачи за приобретенные у него яблоки денежные средства в размере 20 белорусских рублей. Спустя два дня при расчете в магазине за покупки кассир сообщила женщине о сомнении в подлинности данной купюры. Денежный билет был изъят сотрудниками милиции для проведения экспертизы.





Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз денежный билет номиналом 20 рублей изготовлен способом цветной электрофотографии, защитная нить имитирована, что свидетельствует о поддельности купюры.

В ходе проведения проверки правоохранительными органами установлено, что данный денежный билет заявительнице передал 63-летний пенсионер, житель Брестского района. Как пояснил мужчина, 20-рублевую купюру он получил от неизвестного на рынке при расчете за яблоки.

Аналогичная ситуация произошла и с другой пенсионеркой в конце декабря. Брестчанка предъявила к обмену 20 белорусских рублей, вызвавшие сомнение в подлинности у сотрудника банка. О данном факте были проинформированы правоохранительные органы, купюра изъята для проведения исследования. Предположения о ее поддельности подтвердили эксперты – денежный билет также выполнен способом цветной электрофотографии, защитная нить и водяной знак имитированы.

Как пояснила женщина, данную купюру она получила в конце сентября на рынке в Бресте в качестве расчета за сельскохозяйственную продукцию. О том, что денежный билет может быть поддельным, она не догадывалась.

Проводится проверка.

Татьяна Коток, управление Государственного

комитета судебных экспертиз по Брестской области