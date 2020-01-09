12 января в 17.00 в храме Минской иконы Божьей Матери г.Смолевичи состоится праздничный концерт рождественских песнопений хора Покровского прихода агрогородка Озерицкая Слобода. Сердечно приглашаем всех на наш праздник.
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Приглашаем на концерт
10.01.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
12 января в 17.00 в храме Минской иконы Божьей Матери г.Смолевичи состоится праздничный концерт рождественских песнопений хора Покровского прихода агрогородка Озерицкая Слобода. Сердечно приглашаем всех на наш праздник.
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12 января в 17.00 в храме Минской иконы Божьей Матери г.Смолевичи состоится праздничный концерт рождественских песнопений хора Покровского прихода агрогородка...
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