Женились по любви и стали многодетными отцами. Футболисты-семьянины, которые восхищают

Источник материала: Tut.by

Эти знаменитые футболисты и тренеры восхищают не только профессионализмом и талантом, но и отношением к семье. Лучший выходной для них — в компании жены и детей, а дом эти мужчины называют главным убежищем. SPORT.TUT.BY собрал несколько трогательных историй про семьянинов мирового футбола.

Хосеп Гвардиола

Один из лучших футбольных тренеров современности Пеп Гвардиола встретил будущую жену Кристину Серру в 18 лет. Молодому футболисту назначили фотосессию в люксовом бутике, который принадлежал семье Кристины.

За кассой в тот день стояла сама наследница бизнеса, а теперь уже спутница Пепа, которая идет с ним бок о бок больше 25 лет.

У пары трое детей — Валентина, Мариус и Мари. Пеп старается беречь семью от назойливого внимания прессы: супруга Гвардиолы и их дети не дают интервью, а увидеть Кристину рядом со звездным главой семейства можно в основном лишь на важных матчах «МанСити».

Кристина Серра по-прежнему развивает семейное дело и вместе с сестрой управляет магазинами в Манресе и Барселоне. На полках их бутиков представлены премиальные бренды, а клиентами магазинов часто становятся известные футболисты и спортивные менеджеры — такие, как Хави, Месси или Луис Энрике.

Самого Пепа неоднократно включали в список главных модников мирового футбола. Нет сомнений, что удачные луки — благотворное влияние жены.

Даже принципиальный оппонент Гвардиолы Юрген Клопп публично хвалил внешний вид каталонца.

— Пеп всегда выглядит идеально — фигура, одежда, все идеально. Когда [у бровки] кричу я, то выгляжу как серийный убийца, — иронизировал немецкий коуч.

Хосеп Гвардиола называет семью своим главным убежищем.

— Каждый убегает от реальности по-своему — когда я истощен, для меня нет места лучше, чем дом, — говорил в интервью Пеп. — Только дома я чувствую себя в безопасности. Закрываю дверь — и на душе становится легко.

— Дом, жена, дети — здесь можно делать все, что угодно, — убежден испанец. — Могу дурачиться и шутить, никто меня не осудит за это. Благодаря моей жене Кристине у нас выросли очаровательные дети. Она невероятная женщина, а не просто великолепная мать.

Кстати, семья постоянно сопровождала Гвардиолу, куда бы он ни отправлялся как футболист или тренер. Кристина была рядом с Пепом во время его работы в Испании, Италии, Катаре, Мексике, Германии и Англии.

— Если бы она не захотела, я бы не переехал. Меня бы здесь не было, я просто не могу работать без семьи, — не скрывает 48-летний наставник «Манчестера».

Зинедин Зидан

Французский футболист, а ныне тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретил любовь всей жизни испанку Вероник в 17-летнем возрасте. Она была яркой танцовщицей — полной противоположностью тихому и скромному Зизу.

— Я узнал, что она хореограф, и на дискотеке продемонстрировал ей несколько па. Вероник это рассмешило, а через неделю мы начали встречаться, — вспоминал суперзвезда мирового футбола.

В начале отношений Зинедин не мог пообещать возлюбленной дорогих отелей и отпусков на яхте. Впрочем, скромные заработки подающего надежды спортсмена нисколько не смутили Вероник. Первое время они спокойной ютились в небольшой комнатке в общежитии.

Спустя пять лет после знакомства пара поженилась. Это был далекий 1994 год, когда француз еще выступал за «Бордо». Ради семейного счастья Вероник отказалась от карьеры балерины.

Сейчас чета вместе воспитывает четверых сыновей. Все мальчики пошли по стопам отца. Энцо — атакующий полузащитник, Лука — вратарь, Элиас — полузащитник, Тео — нападающий.

Жена тренера мадридского клуба неоднократно нахваливала отцовские качества Зидана. Например, после фееричной победы французов на чемпионате мира 1998-го Зизу вместо шумных празднований с командой отправился домой, чтобы уложить сына спать.

Когда Зидан играл в «Ювентусе», то так скучал по семье, что названивал Вероник в Марсель по 16 раз на день.

— Некоторые игроки сходят с ума от женщин, но не я, — подчеркивал Зидан. — Когда заканчивались матчи, я предпочитал идти домой, побыть вместе с семьей.

Мне не нравилось ходить на вечеринки с футболистами. Потому что ты прекрасно знаешь, что если пойдешь, то обязательно сделаешь глупости. А я не хотел их делать, потому что жена и дети — самое главное для меня, и я их очень люблю.

Вероник и сыновья по-прежнему не пропускают важные матчи в карьере Зидана-тренера. Они всегда рядом с Зизу — и когда их герой поднимает над головой кубок Лиги чемпионов, и когда терпит поражения в Ла Лиге.

Дэвид Бекхэм

Суперзвезда английского футбола Дэвид Бекхэм познакомился с солисткой Spice Girls Викторией Адамс в 1997-м. Впервые Дэвид увидел Вики по ТВ и сразу влюбился в «перчинку». Спустя год после знакомства влюбленные поженились.

Сегодня у Виктории и Дэвида четверо детей. Старшему Бруклину — 20 лет, младшей Харпер Севен — восемь. Дэвид не раз отмечал, что не мог и мечтать о лучшей матери для своих детей. А Виктория нежно поздравила его с 20-летней годовщиной свадьбы обращением «мой лучший друг и моя любовь».

По словам Виктории , гармония в их семье строится на равноправии и поддержке.

— Мы действительно равны во всем, что касается дома и детей. Он [Дэвид] водит детей в школу, готовит обед, делает с детьми домашнее задание. Он фантастический муж и папа, — подчеркивает Бекхэм.

При этом футболист не отрицает , что счастливый и долгий брак — это огромная работа.

— Когда два человека много лет вместе, от конфликтов и трудностей не уйти. Но это нормально. На мой взгляд, главное — вкладывать силы в отношения и работать над собой.

Виктория отмечает, что им с Дэвидом по-прежнему интересно и весело вместе.

— Какое же это облегчение — знать, что у нас все будет хорошо, даже когда все дети покинут дом, — откровенничала в интервью знаменитый дизайнер.

Сергей Семак

В семье тренера питерского «Зенита» Сергея Семака — восемь детей. Старший Илья — сын Сергея от первого брака. Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария родились во втором браке с супругой Анной. Дочь Анны от первого брака Майю Сергей также воспитывает как родную.

А в июле 2016 года Семаки усыновили девочку с инвалидностью Таню.

— Сколько себя помню — всегда хотел такую [семью], — признавался в интервью 43-летний коуч. — Сам рос не один — кроме меня, было четыре брата. Это отложилось. Плюс детей очень люблю. Для меня дети — это счастье. То, ради чего следует жить.

Удочерение девочки из детского дома — инициатива супруги Сергея Анны. Но Семак уверяет, что не разделяет детей на своих и приемных.

— Если дал слово — держи его. Мы взяли Таню — конечно, она сразу стала нашей дочерью. Оставался вопрос, как быстро прирастем душой. Это самое сложное. Но интуиция Аню не подвела. С Таней сразу наладился контакт — тактильный, душевный. Ее сложно представить не членом семьи. Она такая же, как и другие наши дети, — говорил экс-футболист.

По словам жены , Сергей Семак — примерный отец и все свободное время дарит детям.

— Сергей понимает, что многое недодает им из-за своей занятости и выкладывается по полной: делает уроки, обязательно возит их на каток, в кино или бассейн. Старается в маленький выходной уместить все, что только возможно.

Семак — религиозный человек. Он руководит благотворительным фондом «Великий пастырь Иоанн Кронштадтский» и входит в попечительский совет еще нескольких. Каждое воскресенье Сергей с семьей посещают храм. На вопрос, что ему дает вера, тренер «Зенита» отвечает:

— Гармонию. Воскресенье — тот день, когда ты должен прийти и поблагодарить Бога за то, что у тебя есть. Что бы ни было послано, надо благодарить за все.