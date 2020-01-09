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“Неделимого товара” больше нет. Что изменилось с 1 января на границе

10.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Крупная бытовая техника. С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» больше не применяется. Это означает, что при ввозе таких товаров (весом более 35 кг, состоящих из одной единицы товара – холодильник, плита, стиральная машина и т.д.), будут применяться общие нормы беспошлинного ввоза в зависимости от способа перемещения таких товаров. Например, при перемещении товаров в сопровождаемом или несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта – стоимость не должна превышать сумму, эквивалентную 10 000 евро и вес не превышает 50 кг, иными видами транспорта – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и вес не более 25 кг. При этом если физическое лицо осуществляет въезд на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца, норма беспошлинного ввоза будет составлять 300 евро и 20 кг.

В случае превышения норм беспошлинного ввоза будут уплачиваться таможенные пошлины, налоги по ставке 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой норм.

Например, если вы везете из-за границы кухонную плиту весом 36 кг и стоимостью 300 евро, при этом пересекаете таможенную границу реже, чем один раз в три календарных месяца, и ввозите только этот товар, нужно будет заплатить 44 евро (11 кг х 4 евро).

Ранее для таких товаров был предусмотрен отдельный порядок уплаты таможенных платежей: по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса. Для сравнения, при ввозе кухонной плиты весом 36 кг и стоимостью 300 евро ранее было необходимо уплатить 144 евро (36 кг х 4 евро).

Международные почтовые отправления. Кроме того, с 1 января 2020 года при ввозе международных почтовых отправлений и товаров, доставляемых перевозчиком, с превышением норм беспошлинного ввоза, таможенные пошлины и налоги уплачиваются по новой ставке, которая составляет 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой норм.

Ранее в Беларуси за превышение нормы приходилось платить 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой норм.

Напомним, что ежемесячный лимит на беспошлинные посылки в Беларуси не изменился: он составляет 200 евро и 31 кг. При этом разовая норма одного МПО – 22 евро и 10 кг.

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Татьяна Линник,

инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни

 


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Крупная бытовая техника. С 1 января 2020 года понятие «неделимый товар» больше не применяется. Это означает, что при ввозе таких
 
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