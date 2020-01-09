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Пропавшего мальчика из Гродно спустя два месяца нашли в Анапе
10.01.2020 11:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Мальчик нашелся, сейчас он находится в Российской Федерации, в городе Анапа, ждем его возвращения домой», - сообщает
Мужчина сказал, что с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.
Мать мальчика обратилась в милицию вечером 28 октября. По словам женщины, ее бывший супруг около 11.30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка. Оба исчезли.
Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух жителей областного центра.
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Выяснилось, что пятилетнего ребёнка увёз его отец.
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