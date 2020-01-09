Пропавшего мальчика из Гродно спустя два месяца нашли в Анапе

«Мальчик нашелся, сейчас он находится в Российской Федерации, в городе Анапа, ждем его возвращения домой», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко.

Мужчина сказал, что с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.

Мать мальчика обратилась в милицию вечером 28 октября. По словам женщины, ее бывший супруг около 11.30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка. Оба исчезли.