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Пропавшего мальчика из Гродно спустя два месяца нашли в Анапе

10.01.2020 11:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пропавшего мальчика из Гродно спустя два месяца нашли в Анапе
БЕЛТА

«Мальчик нашелся, сейчас он находится в Российской Федерации, в городе Анапа, ждем его возвращения домой», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко.

Мужчина сказал, что с сыном все хорошо, скоро они вместе вернутся домой.

Мать мальчика обратилась в милицию вечером 28 октября. По словам женщины, ее бывший супруг около 11.30 того же дня забрал из детского сада их общего ребенка. Оба исчезли.

Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух жителей областного центра. 

Пропавшего мальчика из Гродно спустя два месяца нашли в Анапе
Уголовное дело возбудили в Гродно по факту исчезновения отца и сына
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Теги: Гродно
 
 
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