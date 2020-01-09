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По-богатому: студентка смыла в унитаз... 600 долларов

10.01.2020 11:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двадцатилетняя студентка одного из витебских вузов несколько лет не виделась со своей давней знакомой.



Наконец, согласовав графики, девушки решили встретиться. Отметить такое долгожданное событие они решили на широкую ногу: вначале отправились в ресторан, а после продолжили вечер в караоке-баре. 

В последнем одной из подружек стало не совсем хорошо, и она прилегла на стойку. Заметив это, вторая девушка стала хозяйничать в ее сумочке. Там она обнаружила 600 долларов, которые находились в паспорте.

Завладев деньгами, витебчанка предложила подружке отправиться домой и даже помогла ей сесть в такси. Добравшись до своей квартиры, пострадавшая обнаружила пропажу. Она позвонила знакомой и спросила у неё о деньгах. Та ответила, что ничего про доллары не знает. Следующий звонок от девушки поступил уже в милицию.

Правоохранители первым делом отправились в то место, где еще недавно отдыхала пострадавшая. Там еще находилась и её недавняя напарница по вечеру.

 


Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по её словам, смыла в унитаз украденные деньги. 

В отношении подозреваемой 1998 года рождения следователями возбуждено уголовное дело, сообщает vitebsk.mvd.gov.by
 
 
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Двадцатилетняя студентка одного из витебских вузов несколько лет не виделась со своей давней знакомой.
 
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