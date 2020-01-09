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Медсправка исключена из перечня документов для прохождения техосмотра

10.01.2020 13:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Медсправка исключена из перечня документов для прохождения техосмотра
Фото из открытых источников

В соответствии с Указом президента Беларуси от 30 декабря 2019 г. №492 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» с 02.01.2020 г. внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщили в УП «Белтехосмотр».

В частности, из перечня документов, представляемых гражданином для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключена медицинская справка о состоянии здоровья.

 
 
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