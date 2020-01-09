Медсправка исключена из перечня документов для прохождения техосмотра

Источник материала: Аргументы и факты

В соответствии с Указом президента Беларуси от 30 декабря 2019 г. №492 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» с 02.01.2020 г. внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщили в УП «Белтехосмотр».

В частности, из перечня документов, представляемых гражданином для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключена медицинская справка о состоянии здоровья.