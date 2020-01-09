Ждут детей обновленные классы. Корпуса Вороновской средней школы открылись после реконструкции

Источник материала: Вороновская газета





Этот долгожданный подарок вороновские школьники, педагоги, родители получили в первые дни знакового для Вороновщины года — 75-летия Великой Победы и 80-летия района. Предстоящую учебную четверть ребята начнут в обновленной школе. В масштабном переустройстве были задействованы все три корпуса Вороновской школы, но полностью преобразился самый старый — 1957 года постройки. Больше десяти лет он не эксплуатировался из-за аварийного состояния, а сегодня распахнул двери для своих любознательных новоселов.







В торжественном открытии корпусов приняли участие заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин, председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, генеральный директор Лидского строительно-монтажного треста №19 Владислав Лабецкий, представители Международного банка реконструкции и развития.























Глава района поздравил ребят и педагогов со знаменательным в жизни поселка событием, поблагодарил руководителей структур, оказавших поддержку и помощь на всех этапах реконструкции корпусов, вручил Грамоты Вороновского райисполкома руководителю и работникам строительной организации. Ребят и педагогов Николай Розум нацелил на серьезную и плодотворную работу в будущем.











— В завершающий день республиканской акции «Наши дети» в Вороново реализовался замечательный проект — открылась школа с прекрасными и комфортными условиями для обучения детей и работы педагогов, с безбарьерной средой, современной системой безопасности, — отметил в выступлении Виктор Пранюк. — На протяжении 2019-го и первых дней 2020-го года на Гродненщине открыто несколько учреждений образования — в Островце, Гродно, Вороново. Более 650 млн белорусских рублей в областном бюджете зарезервированы для сферы образования в текущем году. Уделяя этой системе такое большое внимание, хотим, чтобы вы, ребята, ощущали заботу и поддержку государства. И, конечно, ждем от вас и ваших педагогов определенной отдачи в виде успешных выступлений и побед на республиканских конкурсах, олимпиадах.











К реконструкции объекта приступили в январе прошлого года за средства Международного банка реконструкции и развития. В рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» выделено более 5 млн белорусских рублей. Пока велись строительные работы, более тысячи детей учились в две смены. Но временные неудобства окупились комфортом. Младшие школьники получили отдельный корпус с учебными кабинетами, гардеробами, уютными спальнями и игровыми помещениями. В группах продленного дня смогут пребывать 80 ребят.























Многое сделано по адаптированию учреждения к потребностям детей с особенностями развития и инвалидностью. Блок отдельных помещений со специальной мебелью и оборудованием предназначен для проведения занятий учителями-дефектологами, предусмотрено безбарьерное перемещение по школе. Для этого есть пандусы, подъемные площадки, лифт, специальные санузлы на каждом этаже.

Здание приведено в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, пожарной безопасности, энергоэффективности. К слову, в коридорах появились питьевые фонтанчики, а в классах установлены парты с наклонной поверхностью и скамейками вместо стульев. Помещения общего пользования оснащены видеокамерами, а вся система видеонаблюдения школы объединена в общую сеть.

Корпус начальной школы преобразился не только внутри. Его внешний вид и благоустроенная территория стали украшением улицы. Появились игровые площадки, оборудование каждой соответствует возрасту детей. Школа надежно ограждена по всему периметру. Для уменьшения напряженности на подъездных путях, с которыми родители сталкиваются при подвозе детей, обустроен сквозной проезд с односторонним движением с ул. Калинина на ул. Канарчика, стоянка для автомобилей напротив учебного корпуса.















Основательно отремонтировали и корпус 1976 года постройки, где будут заниматься дети среднего и старшего школьного возраста. Здесь утеплили фасады, заменили окна, двери, полы, отремонтировали системы освещения и отопления, появились новые предметные кабинеты физики, химии, информатики с новой мебелью и компьютерной техникой. Библиотеку и вовсе не узнать. Она стала гораздо просторней, с читальным залом на 80 мест и изолированными кабинками с компьютеризированным рабочим местом.















На церемонии открытия символический ключ от школы директору Валерию Волынцу передал руководитель подрядной организации, а почетные гости торжественно перерезали ленточку.



























Знакомство ребят с новой школой стало веселым праздником. На всех этажах звучала музыка, проходили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, можно было стать участником игровой программы с ростовыми куклами и увидеть шоу мыльных пузырей. Ведь у ребят еще каникулы! А в понедельник каждый из них придет первый раз в новый класс. И долго пустовавшее здание оживет, заполнившись детскими голосами.



































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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