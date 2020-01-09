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В Беларуси доходы клиентов форекс-компаний бессрочно освобождены от налога

10.01.2020 17:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Согласно опубликованному указу Президента Беларуси «О налогообложении» от 31 декабря 2019 года № 503, освобождаются от подоходного налога доходы физлиц, полученные при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Отмена подоходного налога для клиентов - физических лиц впервые была предложена в марте 2016 года, а затем продлевалась. Теперь же льгота закреплена на постоянной основе.

Эта инициатива делает белорусскую юрисдикцию еще более привлекательной для трейдеров и инвесторов из других стран мира.

По данным на середину четвертого квартала 2019 года, количество клиентов белорусской юрисдикции преодолело отметку в 23 тыс., а количество нерезидентов в общем количестве клиентов форекс-компаний составило 64%. С высокой вероятностью по итогам ушедшего 2019 года число клиентов на рынке Форекс в Беларуси преодолеет отметку в 25 тыс. человек и продемонстрирует более чем 100% рост по сравнению с 2018 годом.

«Это очень важный шаг навстречу интересам трейдеров, который говорит о глубоком понимании рынка и прогрессивности системы налогообложения. В итоге белорусская юрисдикция продолжает собирать лучший мировой опыт и применять его на практике - сочетать высокую защиту клиента, выгодные условия совершения операций, а также учитывать интересы бизнеса. Таким образом, рынок Форекс в Беларуси продолжает свое успешное легитимное развитие и предлагает услуги мирового уровня», - отметил директор «Альпари Евразия» Евгений Новик, передает БЕЛТА.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси клиенты форекс-компаний смогут продолжать работать без налогообложения. Эта льгота вводится бессрочно.
 
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