Рождественские встречи педагогов. Этот вечер самый добрый

Источник материала: Ивьевский край





А в только что открывшейся гимназии не было выпускников. И обидно было, что в этот февральский, звенящий радостью по всей стране вечер, не загорятся окна гимназии волшебным светом встреч. Но окна загорелись, потому что дирекция пригласила бывших педагогов из Ивьевской школы, которая некогда размещалась в этом здании. Приехали и некоторые выпускники, которые предпочли прийти в то здание, где были их классы, их коридоры, их укромные уголки. И назвали это мероприятие рождественскими встречами. Они так понравились всем гостям и учителям, что имели продолжение и в следующем году. А затем встречи стали традиционными.

Последние восемь лет из десяти участников Рождественских встреч принимает у себя коллектив Юратишковского детского сада-средней школы. Эта связующая нить объединяет опытных педагогов и молодых специалистов. Педагоги хранят традиции, прививая их воспитанникам.

И так же традиционно в зале находились представители 17 педагогических коллективов и отдела образования райисполкома. Были на празднике и почетные гости: депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Иванович Маркевич, председатель Ивьевской районной ветеранской организации, председатель совета ветеранов педагогического труда Иван Станиславович Жидель, председатель райкома профсоюза работников образования и науки Станислава Станиславовна Захар, благодаря которой рождественские встречи стали замечательной традицией.

Именно она начинала встречу педагогов в новом 2020 году с приветствия и поздравлений всех тех, кто находился в зале и тех, кто не приехал, но о ком непременно помнят в коллективах; чьи заслуги в делах и достижениях их учеников. Потому что, как подчеркнула Станислава Станиславовна, мудрость человека измеряется не количеством прожитых лет, а поступками и делами. И это так прекрасно, что именно на Рождественских встречах чествуются ветераны-педагоги, отметившие в ушедшем году свои юбилейные даты дней рождения. Разве может быть что-то дороже, чем теплые слова признательности и благодарности людям, занимающимся и занимавшимся обучением и воспитанием подрастающего поколения?!

Ведущие называли имена, но не все поднимались на сцену. Многие из юбиляров, особенно постарше возрастом, не приехали. Сколько их, этих нюансов, не позволяющих приехать, у людей пожилых! Но назвать их имена, чтобы они прочли их, почувствовали, что их помнят и им благодарны, мы сегодня можем.

С 85-летием поздравляли Тамару Александровну Смиян, Лидию Игнатьевну Федотову и Анну Ивановну Сапожонкову.

80-летие отметили: Таисия Марковна Аленцинович, Станислава Брониславовна Романовская, Константин Станиславович Третьякевич, Валентина Михайловна Гладкая, Анна Иосифовна Копач, Людмила Игнатьевна Иглицкая.

75 лет отсчитали жизненные календари Марии Антоновны Горбач, Елены Евгеньевны Подгайской, Галины Адольфовны Здончик, Кристины Ивановны Макавчук, Аллы Иосифовны Сухаревской, Фаины Викторовны Василевской, Дмитрия Григорьевича Виршича, Ядвиги Иосифовны Олесюк, Дануты Станиславовны Расюкевич, Халимы Яновны Резванович, Галины Сигизмундовны Курченко, Анны Никодимовны Третьякевич, Иосифа Ивановича Авижа, Таисии Ивановны Клинцевич, Марии Федоровны Понюсько.

С 70-летием поздравляли ведущие мероприятия: Елену Иосифовну Левдорович, Янину Степановну Бышкало, Терезу Ивановну Юшкевич, Бенедикту Викентьевну Пасахович, Галину Александровну Савицкую, Веру Михайловну Фальковскую, Александра Георгиевича Кратовича, Надежду Николаевну Чекавую, Евдокию Михайловну Библис, Ванду Иосифовну Колодинскую, Елену Владимировну Кузьмицкую, Янину Иосифовну Рубель, Валентину Петровну Дубенец, Терезу Тадеушевну Дедуль, Дануту Станиславовну Касперович, Марию Лукьяновну Мельничук.

65 лет отпраздновали Петр Антонович Юргелевич, Антонина Владимировна Фурман, Ядвига Сигизмундовна Бигонь, Людмила Дмитриевна Губко, Ванда Станиславовна Щука, Нина Васильевна Бигонь, Валентина Владимировна Ткач, Янина Никодимовна Белоголовая, Надежда Иосифовна Захарченко, Тамара Михайловна Горбач, Кристина Станиславовна Лопато, Тамара Васильевна Горбач, Галина Александровна Станулевич, Евгений Антонович Гунько, Галина Владимировна Шловенец, Мария Антоновна Кевра, Казимир Казимирович Ленцевич, Лидия Сергеевна Крыштапович, Мария Петровна Пленко, Кристина Брониславовна Яцкевич.

И самые молодые, 60-летние юбиляры: Зинаида Михайловна Жилевич, Сабина Степановна Казанович, Людмила Николаевна Шушкевич, Наталия Павловна Умрейко, Ирина Ивановна Шавела, Татьяна Евгеньевна Борисевич.

Этим людям был посвящен праздничный концерт, который подготовили радушные хозяева праздника.

Искренние, сердечные слова говорили: А. Маркевич, И. Жидель. Иван Станиславович отметил, что Юратишковская школа - это опора всех мероприятий системы образования, этакий двигатель культурной жизни. Потому что работает здесь творческий коллектив, руководит которым такой же директор Ольга Эдвардовна Чесновская.

Много говорили и сами педагоги. Эмоциональным и трогательным получилась речь Тамары Александровны Смиян, все той же умницы-директора Бобровичской средней школы, которая, по ее словам, относилась к тому поколению педагогов, которых называли шестидесятниками, которые пришли в школу в 50-е годы прошлого столетия, через пять лет после окончания Великой Отечественной войны. Молодежи (да и людям более старшего возраста) мир придавал столько энтузиазма, столько вдохновения, желания жить, работать, творить. Ведь впереди была целая жизнь. И жизнь мирная!

Тамара Александровна поблагодарила педколлектив Юратишковского учреждения образования, отметив, что любой хозяйке хлопотно принять гостей. А тут гостей целый зал. Однако каждый чувствует себя, как дома, отдыхает, общается, вспоминает прожитое и радуется сегодняшнему дню.

Говорили представители всех юбилейных дат. Говорили такие умные, такие вечные для понимания и вдохновения слова. Ведь говорили педагоги - золотой фонд нации.

Всех собравшихся в этом зале поздравил учитель из Жемыславля, призер областного фестиваля "Поэзия - души движение" Олег Михайлович Иглицкий, исполнив свою песню "Жемыславльский вальс".

Конечно же, были рады на рождественских встречах молодым педагогам Ивьевщины, тем, кто торит свою тропку на педагогической ниве, чтобы сделать ее широкой дорогой для своих учеников. От имени молодежи выступил молодой педагог Николай Александрович Гришукевич.

Напутствовала молодых от имени отдела образования Инесса Францевна Паршенкова, которая по своим служебным обязанностям и душевным качествам буквально воркует над молодыми специалистами, стараясь помочь им адаптироваться в новой ипостаси, облегчить переход из студенчества во взрослую жизнь специалиста, учителя, педагога.

Было много конкурсов, позитива, встреча Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг елки, который водили и пожилые. Всех их собрал в этом зале, возле этой елки, на этой встрече теплый свет Рождества.

Гостеприимная хозяйка, обаятельная женщина, деловой директор Юратишковского детского сада-средней школы Ольга Чеславовна Чесновская, как и каждый год, обратилась к гостям со словами поздравлений и пожеланий, пообещала ждать в следующем году и непременно радоваться и радовать на каждой новой встрече.













































































В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.