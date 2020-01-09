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«Ислочь» закрыла женскую футбольную команду

10.01.2020 19:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольный клуб «Ислочь» закрывает профессиональную женскую команду, сообщается на сайте клуба.


Фото: «Ислочь»

В 2020 году «Ислочь-РГУОР», входившая в структуру клуба, прекращает свою деятельность. В 2019 году команда заняла четвертое место в чемпионате, сыграла в матче за Суперкубок Беларуси против «Минска» («волчицы» проиграли по пенальти) и вышла в финал Кубка Беларуси.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор «Ислочи» Сергей Мельников.

— В прошлом году футбольный клуб «Ислочь» уделял большое внимание развитию и популяризации женского футбола как в Минском районе, так и во всей стране.

Но по ряду причин мы на данный момент не в состоянии конкурировать как в финансовом, так и в административном плане с таким грандом, как минское «Динамо».

На базе этого клуба пытаются создать женскую команду. Нашим девочкам предлагают условия, в разы превышающие наши предложения. Также огромное значение имеет то, что формирует эту команду главный тренер национальной сборной Беларуси Юрий Малеев, который может оказывать определенное давление на наших девушек.

В прошлом сезоне многие футболистки «Ислочи-РГУОР» вызывались в национальную сборную и сборную Беларуси WU-19.

Решение учредителями принималось очень тяжело. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что не можем предложить хотя бы что-то похожее на предложения минского «Динамо». Понимаем, что несем персональную ответственность перед каждой из девочек за свои обещания.

На данный момент у «Ислочи» нет долгов перед игроками и тренерами женской команды, — подчеркнул директор команды.

При этом клуб не собирается полностью отказываться от женского футбола: в ДЮСШ «Ислочь» продолжают заниматься юные футболистки 2008−2013 годов рождения из Минского района.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году у клуба не будет профессиональной женской команды.
 
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