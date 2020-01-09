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Прогноз Марка Цукерберга: общество в ближайшие десять лет

10.01.2020 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Создатель Facebook подчеркнул, что его соцсеть была задумана как способ дать миллениалам говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную силу

Цукерберг написал на своей странице в фейсбуке, что, если ранее он концентрировался на краткосрочных задачах, в этом году он предпочел более широко взглянуть на перспективы, передает "Интерфакс".

Так, по его мнению, в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние.



Создатель Facebook подчеркнул, что его соцсеть была задумана как способ дать миллениалам говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную силу.

Цукерберг уверен, что до 2030 года в политике станет больше молодых людей, и проблемам климата, образования и здравоохранения будет уделяться больше внимания.

Цукерберг считает, что благодаря социальным платформам постепенно будут восстанавливаться небольшие сообщества людей, в которых они будут чувствовать близость и находить для себя нишу.

По мнению бизнесмена, сейчас с расширением социальных границ людям зачастую бывает сложно почувствовать свою уникальность. Кроме того, технологии виртуальной реальности помогут людям жить там, где им хочется, без необходимости переезжать в крупные города в поисках работы.

Цукерберг также делает ставку на помощь малому бизнесу, который и сейчас может за небольшие деньги создавать страницы в социальных сетях и напрямую общаться с покупателями, что ранее было доступно только крупным компаниям. В будущем для частных предпринимателей должно появиться больше возможностей.


Затронул Цукерберг и тему регулирования в интернете. Он подчеркнул, что крупным компаниям часто приходится лавировать между свободой слова и безопасностью, между правом на частную жизнь и охраной правопорядка. По мнению Цукерберга, сложные ситуации можно разрешать с помощью четких решений со стороны демократических властей относительно выборов, защиты приватности и борьбы с нежелательным контентом.

Он также отметил важность независимых органов, с помощью которых общество само может разрешать конфликтные ситуации. В качестве примера он привел создаваемый Facebook независимый Надзорный совет, благодаря которому пользователи соцсети могут обжаловать решения по контенту.
 
 
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Создатель Facebook подчеркнул, что его соцсеть была задумана как способ дать миллениалам говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную...
 
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