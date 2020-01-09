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Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трансплантация стволовых клеток, новые лекарства для лечения опухолей и прогрессивные методы их диагностики, а также прорывные разработки в области квантовых вычислений и не только. Топ-10 самых ярких научных достижений представили в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рейтинге разработки коллектива Научно-практического центра по продовольствию. Здесь создали методику определения пальмового масла в продуктах питания – не секрет, что многие производители скрывают его наличие.
Сегодня под прицелом этой лаборатории печенье иностранного производства. Его измельчают в крошку, и через пару часов рецепт кулинаров как на ладони до мельчайших нюансов. Белорусские ученые разработали свой метод идентификации пальмового масла. Почти пять лет понадобилось на то, чтобы просчитать все шаги такой диагностики, своего рода УЗИ для продуктов. И вот результаты сегодняшнего осмотра.
Полина Демидюк, инженер-химик Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Родина пальмового масла – Западная Африка, там его традиционно используют для приготовления пищи. Оттуда его завезли в Индонезию, Малайзию, которые сейчас основные экспортеры. Сегодня так называемую «пальму» используют как в пищевой промышленности, так и в изготовлении косметики. Объемы производства растут. Растет число как сторонников пальмового масла, так и противников.
Вступать в полемику белорусские ученые пока не собираются. Цель исследования – найти безопасную для здоровья норму употребления масла и рекомендовать производителям черным по белому указать на упаковке, если в этом продукте есть пальмоингридиент. Это как с ГМО: потребитель сам решит, покупать этот товар или нет. Ученые выступили с предложением внести изменения и в техрегламенты.
Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
7,5 граммов – именно такая доза пальмового масла допустима в суточном рационе. Цифру наши ученые вывели, основываясь на многочисленных исследованиях. Методика – это и своего рода иммунитет от недобросовестных производителей.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
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Новости Беларуси. Трансплантация стволовых клеток, новые лекарства для лечения опухолей и прогрессивные методы их диагностики, а также прорывные разработки в...
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