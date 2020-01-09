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Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

10.01.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трансплантация стволовых клеток, новые лекарства для лечения опухолей и прогрессивные методы их диагностики, а также прорывные разработки в области квантовых вычислений и не только. Топ-10 самых ярких научных достижений представили в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

В рейтинге разработки коллектива Научно-практического центра по продовольствию. Здесь создали методику определения пальмового масла в продуктах питания – не секрет, что многие производители скрывают его наличие.

Что наука нам готовит, узнала корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Сегодня под прицелом этой лаборатории печенье иностранного производства. Его измельчают в крошку, и через пару часов рецепт кулинаров как на ладони до мельчайших нюансов. Белорусские ученые разработали свой метод идентификации пальмового масла. Почти пять лет понадобилось на то, чтобы просчитать все шаги такой диагностики, своего рода УЗИ для продуктов. И вот результаты сегодняшнего осмотра.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Полина Демидюк, инженер-химик Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Производители очень часто указывают на этикетке «смесь растительных масел», не конкретизируя, какую именно они используют. В данном случае мы установили, что одним компонентом растительной смеси было пальмовое масло.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Впервые, я бы сказал, на постсоветском пространстве, Европе нам удалось разработать эту методику, предложить маркеры. Ежегодно выдаем на-гора, что называется, ряд методик, которых раньше не было в природе, а они нужны. Нужны для того, чтобы продукция наша была конкурентоспособной, без сомнительных добавок, без включений.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Родина пальмового масла – Западная Африка, там его традиционно используют для приготовления пищи. Оттуда его завезли в Индонезию, Малайзию, которые сейчас основные экспортеры. Сегодня так называемую «пальму» используют как в пищевой промышленности, так и в изготовлении косметики. Объемы производства растут. Растет число как сторонников пальмового масла, так и противников.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Вступать в полемику белорусские ученые пока не собираются. Цель исследования – найти безопасную для здоровья норму употребления масла и рекомендовать производителям черным по белому указать на упаковке, если в этом продукте есть пальмоингридиент. Это как с ГМО: потребитель сам решит, покупать этот товар или нет. Ученые выступили с предложением внести изменения и в техрегламенты.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Елена Моргунова, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Мы с этой инициативой года два назад выходили на площадку Евразийского экономического союза – о внесении необходимых изменений в технологические регламенты по обязательному вынесению на маркировку полного состава всех растительных масел, которые применяются при производстве того или иного продукта. Сегодня это изменения прошло ряд обсуждений и поддержано многими странами.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

7,5 граммов – именно такая доза пальмового масла допустима в суточном рационе. Цифру наши ученые вывели, основываясь на многочисленных исследованиях. Методика – это и своего рода иммунитет от недобросовестных производителей.

Как узнать, сколько пальмового масла в продуктах? Белорусские учёные разработали методику

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Всех нюансов разработки ученые не раскрывают, впереди еще патент. Но утверждают: после официального подтверждения методика заработает на полную мощь и выведет пищевые невидимки на чистую воду.

Люди в материале: Полина Демидюк, Зенон Ловкис, Елена Моргунова, Анастасия Ярощик-Корниенко
 
 
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Новости Беларуси. Трансплантация стволовых клеток, новые лекарства для лечения опухолей и прогрессивные методы их диагностики, а также прорывные разработки в...
 
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