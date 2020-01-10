Транзит нефти по территории Беларуси обложили 50%-ным экологическим налогом

Ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли.

Такая информация содержится в указе №9 «О налогообложении», подписанном Александром Лукашенко 10 января и опубликованном на сайте его пресс-службы.

Указано, что налог вводится с целью формирования источника средств на случай ликвидации возможных экологических последствий аварии на магистральном нефтепроводе или других форсмажорных ситуаций, связанных с транспортировкой нефти и нефтепродуктов по Беларуси.

Транзитное перемещение этих продуктов по территории Беларуси магистральными трубопроводами будет облагаться экологическим налогом.

Ранее сообщалось, что Беларусь приостановила экспорт собственной нефти, стремясь обеспечить свои НПЗ сырьем.

На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть не был решен . 31 декабря белорусский президент провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу двух НПЗ.

Однако поручение не было выполнено, и с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена , а непрерывная партия перестала поступать 31 декабря.

Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.