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Транзит нефти по территории Беларуси обложили 50%-ным экологическим налогом
Источник материала: БДГ
Ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли.
Такая информация содержится в указе №9 «О налогообложении», подписанном Александром Лукашенко 10 января и
Указано, что налог вводится с целью формирования источника средств на случай ликвидации возможных экологических последствий аварии на магистральном нефтепроводе или других форсмажорных ситуаций, связанных с транспортировкой нефти и нефтепродуктов по Беларуси.
Транзитное перемещение этих продуктов по территории Беларуси магистральными трубопроводами будет облагаться экологическим налогом.
Ранее сообщалось, что Беларусь приостановила экспорт собственной нефти, стремясь обеспечить свои НПЗ сырьем.
На переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые проходили в несколько этапов, вопрос цены на нефть
Однако поручение не было выполнено, и с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ
Нагрузка на белорусские НПЗ была снижена до технического минимума. После того как Россия прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.
Сегодня стало известно, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву,
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Ставка налога для компаний, транспортирующих нефть и нефтепродукты, составит 50% от прибыли.
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