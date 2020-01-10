ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

11.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

В Козловичском сельском доме культуры прошел творческий вечер коллектива с песнями, танцами и народными обрядами, пишет МЛЫН.BY.

"Ячаўскія вячоркі" появились на Случчине в конце 1979 года. Первая песня, с которой выступили на публике артисты — «У гародзе вярба». Уже в первые годы существования коллектив нашел своих зрителей и получил первые награды. Наибольший подъем творчества пришелся на 90-е годы. В 1992 году ему было присвоено почетное звание "Народный".

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

Бессменный руководитель "Ячаўскіх вячорак" - Людмила Кузьминична Колядко. Коллектив "Ячаўскія вячоркі" - призер многих отечественных и зарубежных конкурсов. В 2007 году артисты попали в число победителей Первого областного фестиваля "фольклорная талака" и лауреатами Всероссийского фестиваля народного творчества “Ты, Россия, и сердце, и песня моя”. В 2009 году коллектив участвовал в Днях Минской области в Москве.

Во время празднования юбилея поклонники ансамбля услышали любимые народные песни, которые на протяжении долгих лет составляют репертуар "вячорак": "За сонцам ня бачу", "Пасцялю пасцельку", "Звалілася баба", "Ой вечар цёмны", "Вярба", "Кудзелачку прала" и др.

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

Неотъемлемая часть концертов "Ячаўскіх вячорак" — обрядовые выступления. В юбилейный вечер на сцене показали Новоселье, Каляды, Свадьбу. Артисты создали на сцене и в зрительном зале атмосферу настоящих посиделок - с песнями, разговорами, приговорами.

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

Вспомнили на юбилее и бывших участников коллектива, которых уже нет на этом свете. И поздравили тех артистов, которые уже не выступают в "вечерках", но остаются неотъемлемой частью ансамбля.

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

"Ячаўскія вячоркі" - коллектив, можно сказать, семейный. Так было раньше, так остается и сейчас. Например, дом бывшей участницы коллектива Нины Викторовны Троцкой раньше частенько превращался в репетиционную площадку. А Пупкевич Мария Ануфриевна когда-то привела в коллектив свою внучку Ирину, которая в свое время была самой младшей артисткой - ей было всего 6 лет.

Екатерина Елисеева

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Козловичском сельском доме культуры прошел творческий вечер коллектива с песнями, танцами и народными обрядами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Накал страстей: белорусские борцы сражаются за путевки на Олимпиаду в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика