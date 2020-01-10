«Ячаўскія вячоркі» отметили 40-летний юбилей

Источник материала: Слуцк Город





В Козловичском сельском доме культуры прошел творческий вечер коллектива с песнями, танцами и народными обрядами, пишет МЛЫН.BY .

"Ячаўскія вячоркі" появились на Случчине в конце 1979 года. Первая песня, с которой выступили на публике артисты — «У гародзе вярба». Уже в первые годы существования коллектив нашел своих зрителей и получил первые награды. Наибольший подъем творчества пришелся на 90-е годы. В 1992 году ему было присвоено почетное звание "Народный".





Бессменный руководитель "Ячаўскіх вячорак" - Людмила Кузьминична Колядко. Коллектив "Ячаўскія вячоркі" - призер многих отечественных и зарубежных конкурсов. В 2007 году артисты попали в число победителей Первого областного фестиваля "фольклорная талака" и лауреатами Всероссийского фестиваля народного творчества “Ты, Россия, и сердце, и песня моя”. В 2009 году коллектив участвовал в Днях Минской области в Москве.

Во время празднования юбилея поклонники ансамбля услышали любимые народные песни, которые на протяжении долгих лет составляют репертуар "вячорак": "За сонцам ня бачу", "Пасцялю пасцельку", "Звалілася баба", "Ой вечар цёмны", "Вярба", "Кудзелачку прала" и др.





Неотъемлемая часть концертов "Ячаўскіх вячорак" — обрядовые выступления. В юбилейный вечер на сцене показали Новоселье, Каляды, Свадьбу. Артисты создали на сцене и в зрительном зале атмосферу настоящих посиделок - с песнями, разговорами, приговорами.













Вспомнили на юбилее и бывших участников коллектива, которых уже нет на этом свете. И поздравили тех артистов, которые уже не выступают в "вечерках", но остаются неотъемлемой частью ансамбля.













"Ячаўскія вячоркі" - коллектив, можно сказать, семейный. Так было раньше, так остается и сейчас. Например, дом бывшей участницы коллектива Нины Викторовны Троцкой раньше частенько превращался в репетиционную площадку. А Пупкевич Мария Ануфриевна когда-то привела в коллектив свою внучку Ирину, которая в свое время была самой младшей артисткой - ей было всего 6 лет.

Екатерина Елисеева