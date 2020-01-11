Елетнов попал в топ-20 в первом масс-старте в карьере

Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 18-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.



Фото: Дарья Бурякина

Суммарно белорус допустил 4 (0+3+1+0) промаха и проиграл победителю минуту и 25 секунд. Отметим, что это был первый масс-старт в карьере Романа.

Победу одержал француз Мартен Фуркад (0+1+0+1), вторым стал немец Арнд Пайффер (0+0+2+1), третье место занял соотечественник Фуркада Симон Дестье (0+1+0+2).

Следующий этап Кубка мира стартует в среду в Рупольдинге.