|
Елетнов попал в топ-20 в первом масс-старте в карьере
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 18-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Суммарно белорус допустил 4 (0+3+1+0) промаха и проиграл победителю минуту и 25 секунд. Отметим, что это был первый масс-старт в карьере Романа.
Победу одержал француз Мартен Фуркад (0+1+0+1), вторым стал немец Арнд Пайффер (0+0+2+1), третье место занял соотечественник Фуркада Симон Дестье (0+1+0+2).
Следующий этап Кубка мира стартует в среду в Рупольдинге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 18-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)