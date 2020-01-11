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Елетнов попал в топ-20 в первом масс-старте в карьере

12.01.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 18-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.


Фото: Дарья Бурякина

Суммарно белорус допустил 4 (0+3+1+0) промаха и проиграл победителю минуту и 25 секунд. Отметим, что это был первый масс-старт в карьере Романа.

Победу одержал француз Мартен Фуркад (0+1+0+1), вторым стал немец Арнд Пайффер (0+0+2+1), третье место занял соотечественник Фуркада Симон Дестье (0+1+0+2).

Следующий этап Кубка мира стартует в среду в Рупольдинге.

 
 
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Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 18-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 
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