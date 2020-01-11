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Чем знаменит Свято-Елисаветинский монастырь, где Лукашенко встречал Рождество?

12.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз называл себя атеистом. Правда, «православным». Поэтому каждый год на Рождество он, не изменяя традиции, приезжает в один из храмов, чтобы поздравить верующих. На этот раз Александр Григорьевич отправился в женский монастырь под Минском, и ему там понравилось, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

Рождество для православных – праздник особый. Лукашенко обратился ко всем верующим. Пожелал мира, добра. И заявил, что белорусы в сложное время выстояли.
 
«Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Нам было непросто. И только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко часто приезжает в святые места. Рождество обязательно встречает в храме. И обязательно приходит не с пустыми руками. Икона «Рождество Христово» уже заняла в храме почетное место: дар президента – дар божий.

Свято-Елисаветинский монастырь – единственный действующий на территории Минска. Основан чуть более 20 лет назад. Сегодня здесь постоянно проживает порядка 120 насельниц. Монастырский комплекс развивается. Одна из последних строек – духовно-просветительский комплекс.

Четверть века назад здесь было чистое поле. Сейчас православный мини-городок. Восемь храмов, дом паломника, воскресная школа. Есть даже своя видеомастерская. Сперва – молитва, а только потом работа. Съемки, озвучка и монтаж. Никак иначе. Сотрудники телестудии – люди верующие.
 
«Мы не идеальные, но могу сказать точно, что все здесь находятся на каком-то отрезке воцерковления и поиска Бога», – говорит режиссер Анастасия Кобзырева.

Галина в мирской жизни была биологом. Теперь – послушница в обители. О светском прошлом ей напоминают лишь аквариумные рыбки да канарейки. Под трели птиц Галина монтирует новостной репортаж. В редакции она сотрудник ценный.
 
«Я оператор, монтажер, работаю со звуком, проповеди монтирую, но кроме этого еще и послушания в монастыре, клирос», – перечисляет Галина.
 
Все видеоматериалы выкладывают в Сеть. Рассказать о событиях в монастыре и даже снять фильмы. Главное детище студии – многосерийная лента «Притчи». Работа получила награды на православных форумах в Минске и Москве. За проповедование веры в бога и спецэффекты. Не «Аватар», конечно, но все же.

«Как сказал мой духовник, это православный «Ералаш». У нас был профессиональный подход, как в большом кино. Но многие роли приходилось совмещать. Я, например, в монтаже участвовал, и «шуршал». Звукорежиссер тоже - он на площадке звук снимал, он же в студии потом записывал», – рассказал режиссер видеомастерской Виталий Любецкий.
 
Мать Мария не иначе как звезда православного YouTube. Беседы ведет и в храмах с прихожанами, и в Сети. 

«Интернет – это замечательная вещь, я им пользуюсь. Благодарна интернету, я там многое могу почерпнуть для себя», – сказала насельница Свято-Елисаветинского монастыря Мария Литвинова.

Матушка – кандидат в мастера спорта. До 25 лет выступала за сборную Белорусской ССР по художественной гимнастике. Потом ушла в спортивную медицину. Бога, говорит, обрела в монастыре. Но даже здесь в свои 83 со спортом неразлучна. Пару советов дала и нашей съемочной группе.

Но все же главная забота послушниц – помогать людям в беде. Тем, кто зависим, и у кого нет крова. Реабилитацию такие люди проходят на подворье в 30 километрах от монастыря. А рядом с обителью республиканская клиника, где лечат душевные недуги.
 
«Наши послушания – ходить в больницы и интернаты, поздравлять их с церковными праздниками. Занимаемся творческой реабилитацией, пытаемся сделать их жизнь разнообразнее и интереснее», – рассказала сестра милосердия Свято-Елисаветинского монастыря Анастасия.

Помогать тем, кто в этом нуждается, призвал и президент. Вера и справедливость под одной крышей, не только в храме, но и в государстве – вот главные столпы успеха, уверен Александр Лукашенко. Осмотрев монастырский храм, посетовал, что раньше здесь не бывал.

«В знак того, что я вовремя не обратил внимание, это же надо, под боком, на это место. Я приеду еще обязательно», – пообещал президент.

Напоследок Лукашенко отметил: 2020-й год будет непростым. Время такое. «То, что вызывает у нас настороженность, это экономика. Потому что это жизнь наших людей. Вы видите, что происходит в мире. Все предрекают как минимум рецессию в экономике мировой. Застой. Но роста никто не прогнозирует», – сказал он.  Но как бы трудно ни было, президент пообещал поддерживать церковь. И монастырю государство тоже поможет, в том числе материально.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз называл себя атеистом. Правда, «православным». Поэтому каждый год на Рождество он, не изменяя традиции, приезжает в...
 
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