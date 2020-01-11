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Чем знаменит Свято-Елисаветинский монастырь, где Лукашенко встречал Рождество?
12.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз называл себя атеистом. Правда, «православным». Поэтому каждый год на Рождество он, не изменяя традиции, приезжает в один из храмов, чтобы поздравить верующих.
Рождество для православных – праздник особый. Лукашенко обратился ко всем верующим. Пожелал мира, добра. И заявил, что белорусы в сложное время выстояли.
Лукашенко часто приезжает в святые места. Рождество обязательно встречает в храме. И обязательно приходит не с пустыми руками. Икона «Рождество Христово» уже заняла в храме почетное место: дар президента – дар божий.
Свято-Елисаветинский монастырь – единственный действующий на территории Минска. Основан чуть более 20 лет назад. Сегодня здесь постоянно проживает порядка 120 насельниц. Монастырский комплекс развивается. Одна из последних строек – духовно-просветительский комплекс.
Четверть века назад здесь было чистое поле. Сейчас православный мини-городок. Восемь храмов, дом паломника, воскресная школа. Есть даже своя видеомастерская. Сперва – молитва, а только потом работа. Съемки, озвучка и монтаж. Никак иначе. Сотрудники телестудии – люди верующие.
Галина в мирской жизни была биологом. Теперь – послушница в обители. О светском прошлом ей напоминают лишь аквариумные рыбки да канарейки. Под трели птиц Галина монтирует новостной репортаж. В редакции она сотрудник ценный.
«Как сказал мой духовник, это православный «Ералаш». У нас был профессиональный подход, как в большом кино. Но многие роли приходилось совмещать. Я, например, в монтаже участвовал, и «шуршал». Звукорежиссер тоже - он на площадке звук снимал, он же в студии потом записывал», – рассказал режиссер видеомастерской Виталий Любецкий.
Матушка – кандидат в мастера спорта. До 25 лет выступала за сборную Белорусской ССР по художественной гимнастике. Потом ушла в спортивную медицину. Бога, говорит, обрела в монастыре. Но даже здесь в свои 83 со спортом неразлучна. Пару советов дала и нашей съемочной группе.
Но все же главная забота послушниц – помогать людям в беде. Тем, кто зависим, и у кого нет крова. Реабилитацию такие люди проходят на подворье в 30 километрах от монастыря. А рядом с обителью республиканская клиника, где лечат душевные недуги.
Помогать тем, кто в этом нуждается, призвал и президент. Вера и справедливость под одной крышей, не только в храме, но и в государстве – вот главные столпы успеха, уверен Александр Лукашенко. Осмотрев монастырский храм, посетовал, что раньше здесь не бывал.
Напоследок Лукашенко отметил: 2020-й год будет непростым. Время такое. «То, что вызывает у нас настороженность, это экономика. Потому что это жизнь наших людей. Вы видите, что происходит в мире. Все предрекают как минимум рецессию в экономике мировой. Застой. Но роста никто не прогнозирует», – сказал он. Но как бы трудно ни было, президент пообещал поддерживать церковь. И монастырю государство тоже поможет, в том числе материально.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз называл себя атеистом. Правда, «православным». Поэтому каждый год на Рождество он, не изменяя традиции, приезжает в...
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