Насилие в семье неприемлемо

Источник материала: Клiч Радзiмы

«Когда ругаешь ребенка, подумай, нет ли в тебе этих качеств, ведь это же твой ребенок”. М. Литвак.

Семья — это школа любви для взрослых и детей. В семье люди становятся личностями, особенными и неповторимыми. Каждый человек всю свою жизнь проводит в семье. Сначала в родительской, потом в своей собственной, затем, возможно, в семье своих детей. Со временем состав семьи меняется, меняются обязанности, заботы. Мы редко задумываемся над значением привычных слов: «мир, семья». Но ведь мир на Земле, мир в стране начинается с мира в семье. Жестокое обращение людей друг с другом, насилие над детьми, в том числе домашнее, к сожалению, характерно для всех социально-экономических слоев, всех культур и всех стран современного мира.

Насилие — это принуждение, неволя, действие стеснительное, обидное, незаконное, своевольное.

Под домашним или семейным насилием понимают определенную систему поведения одного члена семьи по отношению к другому (другим), имеющую целью сохранение власти, контроля и внушение страха. Насилие в семье — это вид отношений между близкими людьми, когда один притесняет другого или причиняет ему какой-либо ущерб. Существует еще другое определение: под семейным насилием понимают систематические агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в результате чего жертве насилия могут быть причинены вред, травма, унижение или иногда смерть.

Жертвами насилия чаще всего становятся самые незащищенные члены семьи (женщина, ребенок, престарелые члены семьи, инвалиды). В 70 процентах случаев пострадавшими от насилия в семье являются женщины и дети. Чаще всего встречается сочетание нескольких видов насилия одновременно. В отношении детей выделяют следующие виды насилия:

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость, запущенность) — это отсутствие со стороны родителей элементарной о нём заботы, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза здоровью и развитию.

Психическое (эмоциональное) насилие — это умышленное унижение чести и достоинства одного члена семьи другим или подростками, моральные угрозы, оскорбления, шантаж и т.п.

Экономическое — это попытки лишения одним взрослым членом семьи другого возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению, экономическое давление на несовершеннолетних и т.п.

Сексуальное — это посягательство какого-то члена семьи, а также подростков на половую неприкосновенность другого, в частности сексуального характера по отношению к несовершеннолетним членам семьи. Это вовлечение ребенка с его согласия и без него в сексуальные действия со взрослыми. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основания считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. Иногда сексуальное насилие рассматривают как разновидность физического насилия.

Физическое — это умышленное нанесение вреда здоровью, причинение физической боли, лишение свободы, жилья, пищи, одежды и других нормальных условий жизни, а также уклонение родителей несовершеннолетних детей от заботы об уходе, здоровье, безопасности.

Причины возникновения насилия в семье многочисленны. Среди них можно выделить две группы: причины, находящиеся в самой семье, во взаимоотношениях между ее членами, а также вне семьи. Одна группа причин нередко порождает другую. Чаще всего насилие совершается в стрессовой ситуации. За последние годы наблюдается рост различных видов насилия и в благополучных семьях.

Почему порка, затрещины, даже такие, на первый взгляд, невинные удары, как шлепок по руке, опасны для ребенка и представляют угрозу для общества? Они преподают ребенку урок насилия. Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок, в том, что он любим. Они рождают в ребенке тревогу, ожидание следующего удара.

В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические задачи, родители, таким образом срывают па ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только потому, что его самого били в детстве. Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается вытесненным и проявляется много позже.

Они учат принимать на веру противоречивые доказательства: «Я бью тебя для твоего собственного блага». Мозг ребенка хранит эту информацию. Они разрушают восприимчивость к собственному страданию и сострадание к другим, ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир. Какой урок, и с какими последствиями сможет вынести ребенок из порки и битья? Ребенок узнает:

что он не заслуживает уважения;

что хорошему можно научиться посредством наказания (на самом деле это неверно, наказание обычно учит ребенка желанию наказывать других);

что страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать;

что насилие — это проявление любви;

что отрицание чувств — нормальное здоровое явление;

что от взрослых нет защиты.

Тело человека хорошо запоминает и хранит в себе калечащие следы этого «воспитания».

Родители помните: насилие в любой форме неприемлемо. Люди должны уважительно относиться друг к другу.

И. КОРОЛЕВА,

педагог социальный ГУО «СПЦ Шарковщинского района».