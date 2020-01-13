ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Насилие в семье неприемлемо

13.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Насилие в семье неприемлемо

«Когда ругаешь ребенка, подумай, нет ли в тебе этих качеств, ведь это же твой ребенок”. М. Литвак.

Семья — это школа любви для взрослых и детей. В семье люди становятся личностями, особенными и неповторимыми. Каждый человек всю свою жизнь проводит в семье. Сначала в родительской, потом в своей собственной, затем, возможно, в семье своих детей. Со временем состав семьи меняется, меняются обязанности, заботы. Мы редко задумываемся над значением привычных слов: «мир, семья». Но ведь мир на Земле, мир в стране начинается с мира в семье. Жестокое обращение людей друг с другом, насилие над детьми, в том числе домашнее, к сожалению, характерно для всех социально-экономических слоев, всех культур и всех стран современного мира.

Насилие — это принуждение, неволя, действие стеснительное, обидное, незаконное, своевольное.

Под домашним или семейным насилием понимают определенную систему поведения одного члена семьи по отношению к другому (другим), имеющую целью сохранение власти, контроля и внушение страха. Насилие в семье — это вид отношений между близкими людьми, когда один притесняет другого или причиняет ему какой-либо ущерб. Существует еще другое определение: под семейным насилием понимают систематические агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в результате чего жертве насилия могут быть причинены вред, травма, унижение или иногда смерть.

Жертвами насилия чаще всего становятся самые незащищенные члены семьи (женщина, ребенок, престарелые члены семьи, инвалиды). В 70 процентах случаев пострадавшими от насилия в семье являются женщины и дети. Чаще всего встречается сочетание нескольких видов насилия одновременно. В отношении детей выделяют следующие виды насилия:

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость, запущенность) — это отсутствие со стороны родителей элементарной о нём заботы, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза здоровью и развитию.

Психическое (эмоциональное) насилие — это умышленное унижение чести и достоинства одного члена семьи другим или подростками, моральные угрозы, оскорбления, шантаж и т.п.

Экономическое — это попытки лишения одним взрослым членом семьи другого возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению, экономическое давление на несовершеннолетних и т.п.

Сексуальное — это посягательство какого-то члена семьи, а также подростков на половую неприкосновенность другого, в частности сексуального характера по отношению к несовершеннолетним членам семьи. Это вовлечение ребенка с его согласия и без него в сексуальные действия со взрослыми. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает основания считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия. Иногда сексуальное насилие рассматривают как разновидность физического насилия.

Физическое — это умышленное нанесение вреда здоровью, причинение физической боли, лишение свободы, жилья, пищи, одежды и других нормальных условий жизни, а также уклонение родителей несовершеннолетних детей от заботы об уходе, здоровье, безопасности.

Причины возникновения насилия в семье многочисленны. Среди них можно выделить две группы: причины, находящиеся в самой семье, во взаимоотношениях между ее членами, а также вне семьи. Одна группа причин нередко порождает другую. Чаще всего насилие совершается в стрессовой ситуации. За последние годы наблюдается рост различных видов насилия и в благополучных семьях.

Почему порка, затрещины, даже такие, на первый взгляд, невинные удары, как шлепок по руке, опасны для ребенка и представляют угрозу для общества? Они преподают ребенку урок насилия. Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок, в том, что он любим. Они рождают в ребенке тревогу, ожидание следующего удара.

В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические задачи, родители, таким образом срывают па ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только потому, что его самого били в детстве. Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается вытесненным и проявляется много позже.

Они учат принимать на веру противоречивые доказательства: «Я бью тебя для твоего собственного блага». Мозг ребенка хранит эту информацию. Они разрушают восприимчивость к собственному страданию и сострадание к другим, ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир. Какой урок, и с какими последствиями сможет вынести ребенок из порки и битья? Ребенок узнает:

что он не заслуживает уважения;

что хорошему можно научиться посредством наказания (на самом деле это неверно, наказание обычно учит ребенка желанию наказывать других);

что страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать;

что насилие — это проявление любви;

что отрицание чувств — нормальное здоровое явление;

что от взрослых нет защиты.

Тело человека хорошо запоминает и хранит в себе калечащие следы этого «воспитания».

Родители помните: насилие в любой форме неприемлемо. Люди должны уважительно относиться друг к другу.

И. КОРОЛЕВА,

педагог социальный ГУО «СПЦ Шарковщинского района».

Comments are closed.

« Советы психолога: «Мой дом-моя крепость»
Роль семьи в профилактике правонарушений »
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкое ЖКХ проведёт "прямую телефонную линию" для случчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика