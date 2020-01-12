Счастье Мадсена. Расчленивший журналистку изобретатель женился на россиянке

Источник материала: Аргументы и факты

Датский изобретатель Петер Мадсен, пожизненно осужденнный за убийство журналистки Ким Валль, нашел новую спутницу жизни. Ей стала уроженка Москвы, художник и журналист Дженни Курпен.

«Спасибо за понимание»

Согласно записям женщины в соцсетях, бракосочетание состоялось 19 декабря 2019 года. Датский портал B. Т., ссылаясь на художницу, пишет, что свадьба рассматривается ею как художественная акция, призванная «положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин».

Курпен заявила РИА Новости: «Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание».

Мадсен на своей странице в соцсети тоже не стал давать развернутые комментарии, однако попросил отныне по всем вопросам, связанным с ним, обращаться к Курпен.

Мадсен еще совсем недавно был любимцем датской прессы. Изобретатель возглавлял компанию Rocket Madsen Space Lab. Она объединяла энтузиастов космических полётов. Целью было объявлено осуществление в 2019 году полёта в околоземное пространство на корабле, собранном любителями, а не профессионалами. О «датском Илоне Маске», «Мадсене-ракете» были написаны десятки, если не сотни статей, снято бессчётное число телесюжетов.

Последнее интервью: как изобретатель стал убийцей

В 2017 году журналистка Ким Валль решила сделать репортаж об изобретателе. Мадсен дал согласие на интервью, пригласив журналистку совершить небольшое плавание на борту «Наутилуса», подводной лодки собственной конструкции.

Из этого путешествия журналистка не вернулась. Лодку Мадсена обнаружили 11 августа. Субмарина затонула на глазах свидетелей, а самого изобретателя спасли.

Изобретатель настаивал: журналистку он высадил на берег и понятия не имеет, где она находится. Но 22 августа к берегу прибило человеческие останки. Полицейские определили, что речь идет о части женского трупа, от которого преднамеренно были отделены конечности и голова. Эксперты установили, что погибшей является Ким Валль. Одновременно на борту «Наутилуса» обнаружили следы крови, принадлежащие пропавшей журналистке.

Тогда Мадсен изменил показания и стал утверждать, что Валль погибла в результате несчастного случая, а сам он лишь выбросил тело за борт.

6 января 2018 года прокуратура предъявила Петеру Мадсену обвинения в убийстве, непристойном обращении с трупом и сексуальном насилии.

Следствие пришло к выводу, что к убийству Мадсен готовился заранее. На борт своей подлодки он взял нож, пилу, шуруповерт и металлические предметы. Перед смертью Ким изобретатель наносил ей порезы, продолжив это делать и после того, как журналистка перестала подавать признаки жизни.



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25 апреля 2018 года Мадсен был приговорён к пожизненному заключению. Подводную лодку, на борту которой было совершено преступление, уничтожили по решению суда.

Летом 2018 года убийца-изобретатель подвергся нападению другого заключенного. Травмы, полученные им, были признаны легкими, однако власти приняли решение о переводе Мадсена в другую тюрьму ради обеспечения его безопасности.

Кто такая Дженни Курпен?

Что касается личной жизни Петера Мадсена, то в 2018 году, уже будучи в тюрьме, он развелся с супругой, с которой проживал в открытом браке с 2011 года. Детей у пары не было.

Портал «Вавилон», освещающий литературную жизни Москвы, сообщает, что Дженни Курпен Шринивасовна родилась в Москве в 1980 году. Как художник оформила 7-й выпуск альманаха «Вавилон», книги Нины Искренко, Алексея Денисова, Геннадия Минаева и др. Стихи публиковались в альманахе «Вавилон».

Также она позиционирует себя как независимый журналист и политическая активистка. Курпен вместе со своим тогдашним мужем Алексеем Девяткиным покинула Россию в 2012 году, заявив, что опасается политических преследований со стороны властей. После нескольких неудачных попыток получить политическое убежище в ряде европейских стран Дженни Курпен осела в Финляндии.

Каким образом политической деятельности Курпен может помочь брак «датским Илоном Маском», от одного упоминания имени которого датчан, да и не только их, бросает в дрожь, известно, наверное, только ей самой.