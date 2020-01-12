Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль начал торги 13 января на максимуме за 22 месяца. Биткойн -37.98.
Курс доллара упал на 0,0062 BYN до 2,1131 BYN/USD и покинул максимум за 9 месяцев, на котором оказался по итогам пятничных торгов.
Курс евро поднялся всего на 0,0004 BYN до 2,3536 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0057 BYN до 3,4660 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 678 дней с 6 марта 2018 года.
Bitcoin − 8102.01$ (-37.98);
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