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Курсы валют и криптовалют на сегодня

13.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль начал торги 13 января на максимуме за 22 месяца. Биткойн -37.98.

Курс доллара упал на 0,0062 BYN до 2,1131 BYN/USD и покинул максимум за 9 месяцев, на котором оказался по итогам пятничных торгов.

Курс евро поднялся всего на 0,0004 BYN до 2,3536 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0057 BYN до 3,4660 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 678 дней с 6 марта 2018 года.

Bitcoin − 8102.01$ (-37.98);

Bitcоin Cash/ВСС – 263.33$ (-4.77);

Litecoin − 50.09$ (-0.79);

Еthеreum − 143.21$ (-1.68);

ZCаsh − 35.39$ (-0.04);

DigitalCash − 65.18$ (-1.47);

Monero − 58.64$ (-0.74).


 
 
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Российский рубль начал торги 13 января на максимуме за 22 месяца. Биткойн -37.98.
 
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