Новое в прохождении гостехосмотра

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13.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В соответствии с Указом № 492 Президента Респуб-лики Беларусь от 30 декабря 2019 г. «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», начиная со второго января текущего года внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
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В соответствии с Указом № 492 Президента Респуб-лики Беларусь от 30 декабря 2019 г. «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»,
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