ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое в прохождении гостехосмотра

13.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

В соответствии с Указом № 492 Президента Респуб-лики Беларусь от 30 декабря 2019 г. «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», начиная со второго января текущего года внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
В частности, из перечня документов, предоставляемых владельцем авто для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключены медицинская справка о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных устройств – при их наличии на транспортном средстве в случаях, предусмотренных законодательством.
В иных случаях (к примеру, соблюдение предписаний п. 2.5 ст. 286 НК., ПСМ № 156), акты законодательства до их приведения в соответствие с Указом № 492 применяются в части, ему не противоречащей (часть четвертая пункта 3 Указа № 492).
Кроме того, для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, упразднен специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в 6 месяцев. Срок действия разрешения определяется в общем порядке (1 или 2 года).
Еще одна новость. Отныне разрешение на допуск к участию в дорожном движении (наклейка) находится в перечне документов, которые водитель автомобиля обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ. Сертификат о прохождении государственного технического осмотра из указанного перечня исключен.
Олег Овчинников,
инженер филиала УП «Белтехосмотр
в Могилевской области.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с Указом № 492 Президента Респуб-лики Беларусь от 30 декабря 2019 г. «Об изменении указов Президента Республики Беларусь»,
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогера Тихановского отпустили, чтобы арестовать в более подходящий момент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика