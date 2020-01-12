Новое в прохождении гостехосмотра

Источник материала: Кричевская жизнь

В соответствии с Указом № 492 Президента Респуб-лики Беларусь от 30 декабря 2019 г. «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», начиная со второго января текущего года внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В частности, из перечня документов, предоставляемых владельцем авто для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключены медицинская справка о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных устройств – при их наличии на транспортном средстве в случаях, предусмотренных законодательством.

В иных случаях (к примеру, соблюдение предписаний п. 2.5 ст. 286 НК., ПСМ № 156), акты законодательства до их приведения в соответствие с Указом № 492 применяются в части, ему не противоречащей (часть четвертая пункта 3 Указа № 492).

Кроме того, для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, упразднен специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в 6 месяцев. Срок действия разрешения определяется в общем порядке (1 или 2 года).

Еще одна новость. Отныне разрешение на допуск к участию в дорожном движении (наклейка) находится в перечне документов, которые водитель автомобиля обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ. Сертификат о прохождении государственного технического осмотра из указанного перечня исключен.

Олег Овчинников,

инженер филиала УП «Белтехосмотр

в Могилевской области.