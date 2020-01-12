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«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»

13.01.2020 12:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду проиграло московскому «Спартаку» – 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»

Подопечные Крэйга Вудкрофта начали неплохо, но после ошибок Тэйлора дважды пропустили. Неудачно для минчан сложилась и вторая 20-минутка, в ней «бело-синие» также два раза вынимали шайбу из своих ворот.

«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»

На шестой минуте третьего периода нападающий «Динамо» Спунер сократил отставание. Но совершить камбэк не удалось. «Зубры» пропустили еще раз. 1:5.

«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»


Михаил Грабовский, тренер ХК «Динамо-Минск»:
Пропустили первые два гола неудачно. Играли довольно неплохо первый период, но такие обидные голы немного подломали команду. Где-то надо было хладнокровнее моменты реализовывать. Вышли на второй с хорошим настроем, но тоже получили опять два гола и команда остановилась, перестала играть.

«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»


Андрей Павленко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мы где-то ошиблись на их атаках сходу – у них есть мастеровитые игроки, которые использовали свои возможности. Была такая глупая ошибка, что пропустили сразу после большинства – неудачно шайба отлетела прямо на ход 5-му игроку, который выбежал. Во втором периоде не реализовали свои моменты, где-то сделали несколько глупых удалений и пропустили.

«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»


Таким образом, минчане с 32 очками в активе замыкают турнирную таблицу Запада. Следующий матч «Динамо» проведет в Москве 14 января против лидера Западной конференции – ЦСКА.

Люди в материале: Андрей Павленко, Михаил Грабовский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду проиграло московскому «Спартаку» – 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Крэйга Вудкрофта...
 
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