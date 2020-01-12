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«Обидные голы немного подломали команду». Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду проиграло московскому «Спартаку» – 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Крэйга Вудкрофта начали неплохо, но после ошибок Тэйлора дважды пропустили. Неудачно для минчан сложилась и вторая 20-минутка, в ней «бело-синие» также два раза вынимали шайбу из своих ворот.
На шестой минуте третьего периода нападающий «Динамо» Спунер сократил отставание. Но совершить камбэк не удалось. «Зубры» пропустили еще раз. 1:5.
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» на родном льду проиграло московскому «Спартаку» – 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Крэйга Вудкрофта...
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