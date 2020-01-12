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Ведьмаку заплатили чеканной монетой. Стал известен гонорар Генри Кавилла

13.01.2020 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стал известен гонорар актера Генри Кавилла, сыгравшего главную роль в сериале от Netflix «Ведьмак». Его раскрыл портал Variety. При этом артист не стал самой высокооплачиваемой звездой среди коллег.


Кадр из сериала

Актер одного из заметных сериалов 2019 года попал в топ прибыльных актеров из американских сериалов и шоу. По информации издания, за каждую серию «Ведьмака» Кавилл зарабатывал по 400 тысяч долларов (почти 848 тысяч рублей). Таким образом, за съемки в первом сезоне шоу гонорар актера составил 3,2 миллиона долларов, то есть 6,8 миллиона рублей.

Согласно данным Variety, Генри Кавилл далеко не самый высокооплачиваемый актер в среде именитых конкурентов, снявшихся в сериалах и шоу в прошлом году. Больше него заработал, например, Норман Ридус: ему заплатили более миллиона долларов за каждый эпизод «Ходячих мертвецов». А самым высокооплачиваемым актером благодаря участию в съемках мини-сериала «Кортес» стал Хавьер Бардем (1,2 миллиона долларов или 2,5 миллиона рублей за серию).

В среде актрис в 2019-м больше всего заработали Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон: за эпизод сериала «Утреннее шоу», где снялись обе, каждая заработала по 1,1 миллиона долларов, что эквивалентно 2,3 миллиона рублей.

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Стал известен гонорар актера Генри Кавилла, сыгравшего главную роль в сериале от Netflix «Ведьмак». Его раскрыл портал Variety. При этом артист не стал самой...
 
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