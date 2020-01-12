Золотой запас Беларуси в 2020 году достиг 42,2 т ⛏️

Источник материала: Новости Волковыска

Золотой запас Беларуси составил 42,2 т на 1 января 2020 года. За прошлый год он увеличился на 1 тонну (на 1 января 2019 года запас составлял 41,2 тонны).

За последнее время, как отмечает пресс-служба Нацбанка, золотой запас Беларуси увеличивается стабильными темпами – около 1 тонны в год.

Размер золотого запаса Беларуси (в тоннах) с 1999 по 2020





Золотой запас – это золотые банковские слитки, которые находятся в ведении Национального банка и являются частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Республики Беларусь к способности Национального банка и Правительства Республики Беларусь выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Также драгоценные металлы могут быть использованы в случае необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

Напомним, золотовалютные резервы Беларуси по итогам 2019 года выросли до 9,4 млрд долларов.