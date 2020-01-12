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Сладкие расчеты: минское «Динамо» тратит на зарплаты хоккеистов 4,74 млн шоколадок «Президент»
Источник материала: Tut.by
«Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», —
Принимая во внимание ценность этой шоколадки в хоккейном мире Беларуси, SPORT.TUT.BY решил узнать, во сколько шоколадок «Президент Эксклюзив» обходятся зарплаты хоккеистов минского «Динамо» в сезоне 2019/2020, сколько в шоколадках выручили «зубры» на переходе одного из своих лидеров Тему Пулккинена в московское «Динамо», а также сравнил стоимость шоколадки с ценой за билет на матч команды и ценами на свитер и шарф.
В розничной сети горький шоколад «Президент Эксклюзив» можно приобрести от 2,5 до 2,76 рублей. Мы приняли за базовую стоимость цифру 2,7, и вот что у нас получилось:
Справедливости ради отметим, что стоимость шоколадки с автографом Александра Лукашенко все-таки выше нескольких рублей. Так, в 2018 году такую плитку на благотворительном аукционе
Тем временем болельщики минского «Динамо» остро отреагировали на заявление Баскова. На фоне неудач команды в матче против «Спартака» они
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