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Сладкие расчеты: минское «Динамо» тратит на зарплаты хоккеистов 4,74 млн шоколадок «Президент»

13.01.2020 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», — обмолвился генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Говорил он о хоккеистах команды президента Александра Лукашенко, которые стремятся на тренировках проявить себя и заслужить президентскую шоколадку с автографом главы государства.

Принимая во внимание ценность этой шоколадки в хоккейном мире Беларуси, SPORT.TUT.BY решил узнать, во сколько шоколадок «Президент Эксклюзив» обходятся зарплаты хоккеистов минского «Динамо» в сезоне 2019/2020, сколько в шоколадках выручили «зубры» на переходе одного из своих лидеров Тему Пулккинена в московское «Динамо», а также сравнил стоимость шоколадки с ценой за билет на матч команды и ценами на свитер и шарф.

В розничной сети горький шоколад «Президент Эксклюзив» можно приобрести от 2,5 до 2,76 рублей. Мы приняли за базовую стоимость цифру 2,7, и вот что у нас получилось:






Справедливости ради отметим, что стоимость шоколадки с автографом Александра Лукашенко все-таки выше нескольких рублей. Так, в 2018 году такую плитку на благотворительном аукционе продали за 20 тыс. белорусских рублей. Победителем торгов стал бизнесмен Александр Мошенский.

Тем временем болельщики минского «Динамо» остро отреагировали на заявление Баскова. На фоне неудач команды в матче против «Спартака» они разместили на фан-секторе растяжку с текстом «Раньше воевали за сердца, а теперь — за шоколадки».

 
 
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«Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки», - обмолвился генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков. Говорил он о хоккеистах команды президента...
 
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