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«Не можем не стать чемпионами опять». Новый тренер БАТЭ намерен подвинуть «Динамо» из Бреста

13.01.2020 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кирилл Альшевский рассказал о своих тренировках с игроками БАТЭ подростком, поддержке со стороны семьи Капских после его назначения главным тренером борисовчан и переходе в стан «желто-синих» капитана брестского «Динамо» Павла Нехайчика. Интервью подготовлено редакцией SPORT.TUT.BY при содействии пресс-службы ФК БАТЭ и официального партнера команды Parimatch.


«Родственники звонили, поздравляли с назначением. Алла Капская — тоже»

— БАТЭ спустя год после смерти Анатолия Капского — больше не чемпион страны. Каково вам в этой ситуации стать главным тренером команды?

— Чувствую большую ответственность. БАТЭ — родной для меня клуб. Мы не можем позволить себе в 2020 году не стать чемпионами опять.

— В редких интервью и на первой пресс-конференции в качестве главного тренера БАТЭ вы называли Анатолия Капского дядей. В каких отношениях вы были?

— Анатолий Анатольевич был главой нашей большой семьи. Если говорить о родстве, я ему прихожусь двоюродным племянником и всегда чувствовал исходящую от него теплоту. Он всегда переживал за меня. И гордился моими успехами.

Когда я уходил из дубля БАТЭ в минское «Динамо» в 2009-м, Анатолий Анатольевич не хотел отпускать меня. В то же время ему было приятно, что я востребован. Дядя понимал, что быть племянником Капского и строить карьеру в футболе — непросто. И я сам всегда это ощущал.

Во время моего нахождения в должности директора технического департамента АБФФ Анатолий Анатольевич хотел вернуть меня в БАТЭ. В плане условий работы предложение было очень хорошим и заманчивым. Но Сергей Сафарьян (бывший первый заместитель председателя федерации футбола. — Прим. TUT.BY) не отпустил. И Анатолий Анатольевич, несмотря на отрицательный ответ, был рад, что люди хорошо оценивают мою работу.

— Вы часто виделись с Капским, если дело не касалось футбола?

— Обычно на семейных праздниках вроде дней рождения и свадеб.

Он был очень занятым человеком. Вспоминая Анатолия Анатольевича с игроками и тренерами сегодня, никак не поймем, как он все успевал: и тянул на себе огромное футбольное хозяйство, и возглавлял такое крупное предприятие, как завод БАТЭ, затем — холдинг «Автокомпоненты». И если требовалось связаться с ним в течение рабочего дня, то часто приходилось звонить его секретарю, чтобы узнать, насколько Анатолий Анатольевич занят.


Порой чуть ли не как упрек в отношении моей профессиональной деятельности звучит: «Кирилл Альшевский — родственник Анатолия Капского». Но, поверьте, что касается связанных с футболом вопросов, у нас [с Анатолием Анатольевичем] были такие зарубы! Спорили очень серьезно. Тем не менее даже после самого жесткого разговора Анатолий Анатольевич умел разрядить ситуацию, свести конфликт на нет.

— Решение было за Андреем Капским — сыном Анатолия Анатольевича и боссом БАТЭ сегодня, но как семья отнеслась к вашему назначения главным тренером команды?

— Я всегда чувствую ее поддержку. [Родственники] звонили, поздравляли. К тому же у нашей семьи есть группа в одном из мессенджеров, и там тоже было много теплых слов.

— А Алла Капская, жена Анатолия Анатольевича?

— Тетя Алла тоже поздравила.

— Как отреагировал ваш отец?

— Родители понимают, какая ответственность легла на меня. И, конечно, переживают.

«Бог не наградил меня качествами для игры в футбол, но дал мозги, чтобы понять это максимально быстро»

— Что вы помните о БАТЭ образца 1996 года, когда ваш отец Петр Степанович стал директором возрожденного клуба?

— Мне было четырнадцать лет. Занимался футболом в борисовской ДЮСШ-2. Перед возникновением БАТЭ город на национальном уровне представлял «Фомальгаут», у которого было много болельщиков, в том числе Анатолий Анатольевич. Он оказывал клубу финансовую помощь.

И вот в 1996-м появился БАТЭ. Я испытывал эйфорию, не меньше. Ведь был человеком из семьи, которая занималась строительством чего-то большого в футболе: дядя финансировал и управлял клубом, отец занимался хозяйственной деятельностью, а я наблюдал за процессами изнутри.


Помню, какое-то время команда тренировалась на базе в Стайках под Минском. Борисовских футболистов возили туда на ПАЗике, в котором стояла бочка. Ее использовали в качестве столика, где играли в карты. С любопытством за этим наблюдал, хотя ни тогда, ни сейчас не могу назвать себя любителем азартных игр.

В Стайках я находился рядом с командой. Все это было в летний период времени — представьте, настолько кайфово было проводить каникулы! По сути, тренировки БАТЭ в середине 90-х были для меня летним лагерем.

— Другие виды спорта вас увлекали?

— Когда-то следил за биатлоном. Анатолий Анатольевич и мой отец общались с Олегом Рыженковым, Александром Поповым, Алексеем Айдаровым, Вадимом Сашуриным и другими. Дядя Толя даже на Олимпиаду 1998 года в Нагано съездил, чтобы лично поддержать…

В юношестве у меня появились друзья-спортсмены. Самый близкий до сих пор — бывший гандболист Андрей Сергиевич. Мы вместе учились в РУОРе. Часто встречаемся с гандболистами Сергеем Горбоком и Андреем Барвиюком.

— В возрасте, когда мальчишек отдают в футбольную секцию, вы уехали вслед за отцом-военнослужащим в ГДР, верно?

— Да, в Магдебург, потом в Хиллерслебен. Часто приходилось менять школы. Но это было интересно. Если на родине наблюдался дефицит товаров, то в ГДР можно было без проблем купить то, что в Советском Союзе требовало больших денег и порой нужных знакомств… Там я застал падение Берлинской стены и объединение Германии. Уезжал из СССР, а вернулся уже в независимую Беларусь.

— В итоге в футбол вы пришли поздно. С этим ли связано, что карьера футболиста у вас не получилась?

— Частично — да. Начни заниматься футболом лет с семи, шансов вырасти в добротного игрока было бы больше. Хотя не настолько хорошего, чтобы выступать за команды, представлять которые я мечтал. Бог не наградил меня качествами для игры в футбол, но дал мозги, чтобы понять это максимально быстро.

В ДЮСШ-2 я познакомился с Игорем Стасевичем. При разнице в возрасте в три года мы с ним не играли за одну команду, тем не менее пересекались на поле, иногда тренировались в одно время. Игорь выделялся среди сверстников дриблингом, хорошо контролировал мяч. Он был игровиком. Казалось, выставь его на площадку в баскетболе, он и там себя проявит.

Позже мы тренировались в дубле БАТЭ в период предсезонного сбора, когда Игорь только пришел в команду. И на первых порах я помогал ему осваиваться.


Кирилл Альшевский в 2013 году, то есть еще на посту спортивного директора БАТЭ, рассказывал на конференции в Минске об успехах БАТЭ в еврокубках. Фото: goals.by

— В 2013 году в качестве спортивного директора «желто-синих» вы так объяснили, что значит семейственность в БАТЭ: «Помимо микроклимата в команде, в которой выстроены дружеские отношения, это связь с ушедшими футболистами. У нас есть возможность возвращать их. Они с удовольствием возвращаются: Александр Глеб, Павел Нехайчик, Михаил Сиваков». Стоит ли сейчас что-то добавить к этому определению?

— Клуб — дело жизни моего дяди. Мой отец принимал участие в становлении БАТЭ.

И вот еще что. Многие сотрудники клубного офиса работают здесь уже десять лет и больше. Например, главный бухгалтер Оксана Павловна Песляк в БАТЭ едва ли не с момента основания. С тех пор прошло почти двадцать четыре года. Мне уже тридцать семь. Оксана Павловна помнит меня пацаном, Игоря Стасевича — игроком дубля, а теперь я — главный тренер. Вот что дает мне ощущение родного клуба, когда мы говорим про БАТЭ.

— Между вами и вашим братом Андреем Капским девять лет разницы. В какой момент ваше общение стало взаимно интересным?

— Таковым оно было всегда — мы же родственники. Но более плотное общение началось в последние полтора года. На Андрея Анатольевича многое свалилось. Помимо утраты очень близкого человека, он переживал и за то, как ему удастся распорядиться футбольным наследием отца. Все-таки если Анатолий Анатольевич долгие годы вел БАТЭ к вершинам, то Андрею Анатольевичу необходимо решать не менее серьезную задачу — сохранить клуб на этом уровне.

Год назад Андрей Анатольевич захотел изменить подходы в работе дубля БАТЭ. Для этого меня и пригласили, тем более подходило к окончанию мое сотрудничество с АБФФ. Так Андрей стал для меня Андреем Анатольевичем. Сейчас мы общаемся очень часто.
Дружеские или рабочие у нас сейчас отношения, сказать трудно. Что-то усредненное. Можем обсуждать семейные дела и быстро переключаться на рабочий лад.

«С Капским все самое интересное у нас происходило после жестких споров»

— Чем стали заниматься, когда закончили с футболом в качестве игрока?

— Был призван в армию. Срочная служба меня «разбудила». Переосмыслил все то, что со мной происходит. После дембеля начал работать тренером по физподготовке с теннисистками, нередко бывал во Дворце тенниса.

— Застали там Вику Азаренко?

— Да, она была совсем юная, не вылезала с кортов. Запомнил это, хотя еще не было ясно, что перед нами будущая звезда мирового тенниса. С Викой я особо не пересекался, так как занимался развитием теннисисток других возрастных групп.

В 2004-м устроился тренером по футболу в РУОР, еще не имея высшего образования — только средне-специальное. У меня не было ни стажа, ни категории. Зарабатывал немного. Что-то мне доплачивали в минском «Динамо», так как динамовцы и РУОР сотрудничали в те годы. Спасибо Юрию Пышнику за веру в меня, а также его супруге Регине Игнатьевне и его детям. Работать с ним было идеальным началом карьеры молодого специалиста.


Вскоре у меня появилась семья, родилась дочь Полина. Я всерьез задумался о том, чтобы уйти из профессии. Друзья-бизнесмены звали к себе. Как теперь понимаю, то был переломный момент в жизни. Но в душе осознавал, что хочу остаться в футболе. Помог случай.

В 2006 году в одной из игр на «Хрустальный мяч», которая проходила в Дудинке (база БАТЭ под Борисовом. — прим. TUT.BY), наш РУОР соперничал с командой Виктора Гончаренко. Анатолий Анатольевич и я поругались во время матча. Только вмешательство Виктора Михайловича остановило развитие конфликта. В тот же вечер мне позвонил тогдашний гендиректор БАТЭ Владимир Алейников со словами: «Возвращайся домой, в клуб. Ждем тебя!»

С Анатолием Анатольевичем все самое интересное у нас происходило после жестких споров. Чаще всего я уступал в силу своей молодости и уважения к нему. В некоторых случаях шел до конца, что дядя ценил. Если он считал, что в тебе взыграли нездоровые амбиции, тогда мог просто перестать тебя воспринимать. А если видел, что ты стоишь на своем потому, что полностью в это веришь, позже выражал респект.

— Расскажите о дочери.

— Моей Полине четырнадцать. Она любит снимать, монтировать различные ролики. Когда вижу ее работы и тот труд, что за ними стоит, чувствую радость. Вообще главное, чтобы моим дочерям нравилось то, чем они занимаются.

Младшей — девять лет. Маша — ребенок моей жены от ее первого брака.

«Играть за БАТЭ для Нехайчика — это значит жить в Минске»

— Что вы успели как главный тренер БАТЭ после первой пресс-конференции?

— Пообщался с некоторыми игроками. Несколько раз побывал на базе. Ну и постоянно занимаюсь планированием предсезонной работы.

— Клуб подписал Павла Нехайчика.

— Давно знаю Пашу, так что переговоры прошли легко. Обрисовал ему наш план подготовки к сезону и то, как будем играть. Его все это заинтересовало. Насколько знаю, Павел хорошо расстался с Брестом.

— Почему, на ваш взгляд, Нехайчик перешел в БАТЭ?

— Во-первых, Паша вернулся домой. Про Брест он отзывается хорошо, тем не менее БАТЭ — родной для него клуб. Во-вторых, с точки зрения футбола ему интересно поработать в нашем проекте. Помимо того, Паша — минчанин, домашний парень. Играть за БАТЭ для него — это значит жить в Минске.

— Думаете, переход Нехайчика из брестского «Динамо» в БАТЭ так и останется самым громким трансфером белорусского межсезонья?

— Среди внутренних переходов — да, сто процентов. К нам пришел не просто сильный футболист, а капитан действующего чемпиона страны. Этот факт добавляет ценности трансферу.

— Ищет ли БАТЭ игрока-«десятку»?

— Если найдем качественного исполнителя за адекватные для нас деньги, тогда его подпишем.

Помимо проделанной до этого момента работы по поиску подходящих кандидатов, у нас впереди, считайте, два месяца до старта чемпионата. Либо же можем взять футболиста летом и, с точки зрения финансовых затрат, при определенных обстоятельствах выиграть.

— Тройка Стасевич-Скавыш-Нехайчик наподобие ливерпульского трио Мане-Фирмино-Салах — это то, чего стоит ожидать в атаке у БАТЭ?

— Мне, конечно, импонирует «Ливерпуль» в некоторых фазах игры, но пока преждевременно говорить, как именно будем играть в атаке. Скажу лишь, что, какие бы функции мы ни возложили на Пашу, интегрировать его в нашу игру будет несложно.

У Нехайчика много сильных качеств, которые помогут команде. Да и помимо перечисленных футболистов, у нас в обойме хватает ребят, способных эффективно действовать в нападении.


— Игорь Стасевич после тридцати лет играет превосходно. У вас есть объяснение этому?

— Игорь — футболист с большим опытом, знающий, как максимально эффективно использовать свои лучшие качества в игре. Именно футбольный интеллект и профессионализм позволяют 34-летнему Стасевичу держать высокий уровень.

Возвращаясь к вопросу организации командных взаимодействий, отмечу, что важна не система игры — будь у нас два или три нападающих в составе, а принципы ее построения, которые и обуславливают происходящее на поле. Если команда их усвоила, то может даже не от матча к матчу, а по ходу одного поединка не раз менять игровую систему.

— Вы не планируете больше давать больших интервью в течение сезона. Почему?

— Хочется сначала что-то сделать и потом говорить об этом, а не наоборот. В работе тренера все определяет результат, и, думаю, раньше чем через полгода-год смысла в моих выступлениях в прессе нет.

— Что могло бы случиться через полгода с БАТЭ, чтобы вы стали общаться с прессой больше: первое место в чемпионате с отрывом и выход в групповую стадию Лиги Европы?

— Пускай это сначала случится, а затем будем договариваться.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Кирилл Альшевский рассказал о поддержке со стороны семьи Капских после его назначения главным тренером борисовчан и переходе в стан «желто-синих» капитана...
 
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