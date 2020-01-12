18 предметов, почти 1000 человек и сканированные архивы на проверку. В Гродно стартовал областной этап республиканской олимпиады

Источник материала: Вороновская газета

Гродно стартовал областной этап республиканской олимпиады" width="598" height="362">



Новшество нынешнего года – организация этапа проходит по принципу централизованного тестирования.

– Олимпиадные задания разрабатываются и тиражируются Республиканским институтом контроля знаний. 13 января из столицы они прибыли в пункты проведения олимпиады и таким же образом 17 января работы участников отправятся в РИКЗ. Кроме того, после каждого тура олимпиадные работы будут сканироваться и до начала проверки направляться архивом по электронной почте в РИКЗ. Это позволит обеспечить максимальную конфиденциальность олимпиадных заданий, исключить случаи «утечки» информации, будет способствовать честной и прозрачной работе жюри, – пояснила начальник отдела общего среднего и дошкольного образования главного управления образования облисполкома Светлана Ковалевская.







Представят себя, свои учреждения и районы в третьем областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам в этом году 921 человек.

– Это не только школьники, но и несколько учащихся профессионально-технического и среднего специального образования области. Все они победители районного этапа и перед ними сегодня задача максимум – попасть в областную команду и в марте представить Гродненщину на заключительном этапе республиканской олимпиады, – рассказала начальник центра дошкольного, общего среднего и специального образования ГрОИРО Людмила Мячина.

За звания лучших ребята буду бороться по 18 предметам. Туры по ним централизованно по всей стране пройдут с 13 по 17 января. Второй год юные жители области будут держать своего рода олимпиадный экзамен по предмету «Физическая культура и спорт». Для Гродненщины старт в этом предмете в прошлом году оказался очень успешным. Двое старшеклассников стали лучшими из лучших в стране. Уверенных результатов область по традиции добивалась по другим предметам.





Республиканская олимпиада ориентирована на учащихся 8 – 11 классов. Но на областном этапе бороться за лидерство в этом году будут не по возрасту смышленые ребята. Так, одним из самых юных участников олимпиады по информатике станет пятиклассник лидской гимназии №1 Матвей Мальцев. Блистать знаниями также будут трое семиклассников из Гродно.





Самым многочисленным предметом по традиции станет математика. С олимпиадными заданиями здесь будут справляться 96 человек. Следующую строчку занимают группа иностранных языков. Таких в ней пять и самой немногочисленной командой станут 12 учащихся, которые докажут, что знают очень многое в китайском языке.





Работы ребят на областном этапе будет оценивать компетентное жюри. Это 148 человек, среди которых педагоги с опытом работы с одаренными учащимися, методисты областного института развития образования, преподаватели ГрГУ имени Янки Купалы и столичных вузов.





Дополнительным стимулом в стремлении к победе для одиннадцатиклассников станет, конечно, то, что победа в областном этапе помогает при поступлении в профильные вузы. Дипломанты первой, второй и третьей степеней получают стобальный результат по централизованному тестированию. Но среди учащихся выпускных классов есть те, кто такой успех уже по сути держит в руках.

– В олимпиадах по русскому языку и литературе участвую с восьмого класса. Каждый год приносит свои успехи: дважды становилась победителем областного и призером заключительного этапов. Одним из последних успехов была победа в олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», – поделилась Анастасия Головнева из лидской гимназии №1.





Как и многие ребята она уверена, что успех дается в награду за труд. А каждая достигнутая олимпиадная высота для Анастасии – результат большой самостоятельной подготовки, правильного настроя и умения справляться с волнением. Победа в олимпиаде Союзного государства уже открыла для нее большие возможности поступить на профильные специальности вузов. Но на нынешней олимпиаде девушка настроена еще многое доказать в том числе самой себе. Она уверена, что олимпиадные задания не выходят далеко за рамки школьной программы, а лишь требуют от участников знаний и мыслительной ловкости, творческого подхода и образного мышления.

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/