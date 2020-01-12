ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинский «Нафтогаз» готов заключить годовой контракт на импорт белорусского топлива

13.01.2020 20:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пикантность ситуации состоит в том, что в начале года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов.

Госкомпания «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК). Решения НАКа о согласовании этих контрактов обнародованы на сайте «Укртранснафты».

Как сообщает enkorr, речь идет о двух контрактах между ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и «БНК-Украина»: на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки может составить примерно 125 тыс. т ДТ и 30 тыс. т бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).

В «Нафтогазе» подтвердили планы подписать терм-контракты с «БНК-Украина», отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.

«Нафтогаз» начал импорт ДТ из Беларуси в августе 2019 г., законтрактовав около 30 тыс. т в период кризиса на украинском рынке, вызванного остановкой работы трубопровода «ПрикарпатЗападтранс». Импорт бензина будет осуществляться впервые.


Впрочем, сейчас сложность заключается в том, что Беларусь временно приостановила экспорт нефти и нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. 4 января поставки в минимальном объеме возобновили только компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

13 января прошли очередные переговоры между Россией и Беларусью, однако безрезультатно. Стороны так и не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси.

Эксперты отмечают, что имеющихся в наличии запасов может хватить лишь до конца января.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пикантность ситуации состоит в том, что в начале года Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов.
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП на Пушкинской в Бресте попало на камеру регистратора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика