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Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Нидерландах завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту. В нашей копилке одна награда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Бронзовые медали в командной гонке преследования завоевала женская сборная. Призерами континентального форума стали Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова. Лучшими в этой дисциплине стали представительницы Нидерландов. Серебро – у россиянок.
Марина Зуева, бронзовый призер чемпионата Европы по конькобежному спорту:
Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Основной вклад в успех принесла Марина, которая берет большую часть дистанции, из шести кругов пять. Мы квалифицировались на чемпионат мира седьмыми, что впервые в истории. Всего восемь может квалифицироваться, как и на Олимпийские игры. Думаю, что мы на чемпионате мира дисциплины пропустим, потому что невозможно каждый день по одной-две дистанции Марине тянуть на себя. Надо сконцентрироваться (и она хочет) на своих индивидуальных дистанциях.
Также в командной гонке у мужчин Игнат Головотюк, Виталий Михайлов и Егор Доморацкий стали пятыми. Спортсмены уже ввернулись на родину и после небольшого отдыха продолжат свою подготовку к другим соревнованиям.
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Новости Беларуси. В Нидерландах завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту. В нашей копилке одна награда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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