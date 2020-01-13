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Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

13.01.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Нидерландах завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту. В нашей копилке одна награда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Бронзовые медали в командной гонке преследования завоевала женская сборная. Призерами континентального форума стали Марина Зуева, Евгения Воробьева и Анна Нифонтова. Лучшими в этой дисциплине стали представительницы Нидерландов. Серебро – у россиянок.

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Марина Зуева, бронзовый призер чемпионата Европы по конькобежному спорту:
Мы немного устали, эмоции приутихли, но вчера, конечно, была буря эмоций. Мы все в душе про себя надеялись, что, возможно, мы возьмем медаль. Но про это не разговаривали, вслух не произносили.

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Классные результаты. Понятно, что дистанцию давно уже нацелены были, готовились. По нашим меркам, белорусским – классно! Потому что буквально за сезон-полтора сезона, с предыдущего национального рекорда сейчас уже сдвинули 13 секунд. Это довольно-таки много.

Основной вклад в успех принесла Марина, которая берет большую часть дистанции, из шести кругов пять. Мы квалифицировались на чемпионат мира седьмыми, что впервые в истории. Всего восемь может квалифицироваться, как и на Олимпийские игры. Думаю, что мы на чемпионате мира дисциплины пропустим, потому что невозможно каждый день по одной-две дистанции Марине тянуть на себя. Надо сконцентрироваться (и она хочет) на своих индивидуальных дистанциях.

Также в командной гонке у мужчин Игнат Головотюк, Виталий Михайлов и Егор Доморацкий стали пятыми. Спортсмены уже ввернулись на родину и после небольшого отдыха продолжат свою подготовку к другим соревнованиям.

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Сергей Минин о бронзе Зуевой на ЧЕ по конькобежному спорту: Основной вклад в успех принесла Марина

Люди в материале: Марина Зуева, Сергей Минин
 
 
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Новости Беларуси. В Нидерландах завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту. В нашей копилке одна награда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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