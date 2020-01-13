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«Сгорела на глазах, за считаные дни». Какой была трагическая жизнь красавицы и секс-символа Анны Самохиной

14.01.2020 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анна Самохина — актриса, которая стала настоящим секс-символом перестроечной эпохи. Она играла роковых красавиц на сцене и в жизни. Загадочная и прекрасная женщина, звезда которой закатилась в одночасье. Ее не победили депрессия, безденежье и другие жизненные неурядицы. Лишь перед лицом страшной болезни она оказалась, как и все, беспомощной. Сегодня, в день рождения этой выдающейся женщины, вспоминаем ее яркую биографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @ajapsandalll 10 Ноя 2019 в 5:36 PST

Мама — сотрудник конструкторского бюро, папа — сталелитейщик-алкоголик. Стартовая биография Анны Самохиной (Подгорной) была не из завидных. Уроженка небольшого городка Гурьевска, что вблизи Кемерова, Анна чаще спала на полу в кухне общежития, нежели в комнате на кровати.

«Наша семья жила в семейном общежитии, места было мало, поэтому мы с сестрой, как щенята, спали на матрасах в углу общей кухни. Отец пил так, что годам к 30 стал законченным алкоголиком. Пьяные драки, крики, женский визг, мат и звон разбитого стекла — все это было привычным для нас, не пугало и не удивляло. Люди спивались, а то и вешались, как, например, наша соседка…».

Отец умер, когда Ане исполнилось 7 лет. В порыве отчаяния ее мама пишет письмо в ЦК, чиновнику, который по счастливой случайности оказался их однофамильцем. Он дал команду, винтики системы завертелись, и семье выдали новое жилье — комнату в коммуналке. Атмосфера там была уже получше. Маленькой Ане даже смогли купить пианино, чтобы девочка смогла заниматься музыкой. Ее мама мечтала, что дочь выучится на музыканта и выйдет замуж за военного.

Музыке Анна действительно научилась, но вместо загса отправилась в
Ярославское театральное училище на актерское отделение. Во время учебы она вышла замуж, но не за военного, а за однокурсника Александра Самохина, чью фамилию пронесла через всю жизнь. В 1982 году Самохины, получив специальность «артист драматического театра», поехали по распределению в Ростов-на-Дону, в ТЮЗ имени Ленинского комсомола.

Уже через год у пары появляется прекрасная малютка-дочь — Александра. Анна уходит в декрет, который дался ей совсем не легко: началась затяжная депрессия.

Справиться с ней помогло возвращение к работе. В 1987 году Анна Самохина получает главную женскую роль в приключенческом художественном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Узник замка Иф». Картина оказалась очень успешной экранизацией романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», и Анну-Мерседес стали узнавать на улице.

Следующая лента — криминальная драма Юрия Кары «Воры в законе» — только закрепила за Самохиной славу популярной актрисы кино. Критики разнесли фильм в пух и прах, зато в прокате его посмотрели 39,5 миллиона зрителей и остались очень довольны.

«Я благодарна судьбе за то, что попала в этот фильм, он принес мне популярность. Однако с героиней фильма у меня нет ничего общего — ни одного взгляда, шага. Я человек верующий, христианка. Много лет спустя смотрю на себя в этой картине и думаю — Боже, какое чудовище! Но если бы меня снимали, какая я есть, было бы совершенно неинтересно. Я обычный человек, неэкзальтированный, неизбалованный, не люблю больших компаний…»

В 1989 году Анна Самохина триумфально приходит в труппу театра имени Ленинского комсомола в Ленинграде. Это был огромный шаг вперед. Но востребованность в театре не мешает ей активно заниматься кинокарьерой.

В 1989 году она появляется в костюмированной ленте «Дон Сезар де Базан». Партнерами по съемкам стали знаменитые Михаил Боярский и Юрий Богатырев.

Год спустя играет княжну Тараканову в исторической драме «Царская охота».

Натура у Самохиной оказалась увлекающейся, и часто новые работы в кино означали для нее новые романы с коллегами по съемочной площадке. На съемках «Узника Замка Иф» зародились любовные отношения с актером Арнисом Лицитисом.

Позже у нее была связь с актером и продюсером Константином Кулешовым, актером и ведущим Дмитрием Нагиевым. С Дмитрием они даже записали несколько песен и совместный музыкальный альбом.

Супруг — Александр Самохин — был в курсе происходящего и смотрел на шалости жены сквозь пальцы:

«Дмитрий Нагиев не был для Анны важным человеком. А вот с Лицитисом были серьезные отношения. Но Арнис был порядочным мужчиной и не собирался уходить из семьи. Любовники у актеров — дело житейское. Мы по шесть месяцев находились в разных концах страны. И у меня тоже были романы».

Тем не менее они расстались. Когда Анне захотелось выйти замуж за другого человека.

«Не каждая женщина может устоять, когда ей предлагают золотые горы. Тех денег, которые я зарабатывал, было недостаточно. Вот она и выбрала себе другого спутника», — с обидой скажет позже Самохин, но отпустит ее.

В 1994 г. Анна разводится с первым мужем и выходит замуж за бизнесмена Дмитрия Конорова. Актер Станислав Садальский метко назвал этот союз: «Красавица и Чудовище».

Анна оправдывалась, что замуж вышла по любви, а не из-за денег.

«Я люблю не просто некрасивых, а даже страшных! У мужчин, обладающих красотой, с мозгами значительно хуже. Страшненькие компенсируют недостаток красоты чем-то другим, что для меня значительно важнее…»

С мозгами у нового супруга все было просто великолепно, как и с деловой хваткой. Вместе они организовали новую киностудию «Диапазон», где Анна Самохина была художественным руководителем. Предприятие оказалось достаточно успешным, как и другие, принадлежащие паре. Дмитрий помог Анне открыть собственный ресторанный бизнес.

Но и этот союз оказался недолгим, после 7 лет брака союз развалился. Анна продает свои заведения «Поручик Ржевский» и «Граф Суворов» и возвращается в кинотеатральную индустрию, которая, пережив непростые годы, стала понемногу возрождаться.

Зрители запомнили ее работы в фильме «Китайский сервиз» и в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей 2. Новые приключения ментов». Она сыграла роль директора фирмы в эпизоде «Дама с собакой».

В 2001 г. играет потомственную колдунью в сериале «Черный ворон»:

«В фильме „Черный ворон“ моя героиня влюбляет в себя мужчину с помощью приворотных средств. Я никогда бы не смогла так поступить, как Ада, даже если бы была сильно влюблена, а мужчина — напротив, равнодушен ко мне. Гадания, ворожба — большой грех, а я глубоко верующий человек».

В 2004-м на сцене драматического театра «Колесо» в Тольятти состоялась премьера спектакля по пьесе «Жозефина и Наполеон» чехословацкого драматурга Иржи Губача. Анна Самохина играет главную роль — Жозефины.

«Сразу предупреждаю, что это не та Жозефина! Не Богарнэ, с которой Наполеон провел свои лучшие годы. Это простая женщина-крестьянка, рядом с которой он провел последние годы жизни на острове Св. Елены безнадежно больным. И прошу при этом учесть, что это комедия. Такое вот сложное, странное сочетание. Спектакль, на котором и плачут, и смеются. И, на мой взгляд, это удача».

Постановка собирала полные залы, зрители приезжали из других городов и стран, чтобы увидеть спектакль собственными глазами. «Жозефина и Наполеон» поехали с гастролями, а на Самохину посыпались приглашения из других театров. Так появились работы «Влюбленный Мопассан», «Питерский синдром», «Арлекино» и «Падшая жена инженера Мамбретти». За ее плечами уже было три десятка главных ролей в театральных пьесах. Чаще всего ей доверяли роли роковых красавиц.

Личная жизнь также бурлила. У Анны появляются новые серьезные отношения — с замначальника Пулковской таможни Евгением Федоровым. Впрочем, спустя пару лет она расстается и с ним, заявляя, что больше не хочет выходить замуж.

«Вот собаки — другое дело, — шутливо говорила она, — их можно заводить еще и еще. Я обожаю своих собак. У меня живут два американских питбультерьера. В этих красавцев я просто влюбилась на съемках сериала „Улицы разбитых фонарей“, где играла в серии „Дама с собакой“. Увидела эту собачку — и все. Моих любимцев зовут Ирокез и Эвита. Они брат и сестра».

В начале 2010 года она должна была начать репетиции вместе с Дмитрием Харатьяном: начался новый проект — антрепризный спектакль «Ах этот Ходжа Насреддин» по пьесе Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от kuks196420 (@vinni343) 2 Мар 2018 в 12:07 PST

Ее уже давно мучили боли в желудке, и вот наконец пришло время, когда терпеть это дальше стало невыносимо.

25 ноября 2009 г. ее госпитализируют в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга с жалобами на боли в желудке, а уже 26 ноября 2009 года врачи озвучили страшный диагноз: рак желудка в последней (IV) стадии. Что могло спровоцировать болезнь у молодой и цветущей женщины? «Уколы красоты» стволовыми клетками, курение?

А может, одной из причин стал пережитой стресс: Самохина вложила огромные деньги в строительство таунхауса под Санкт-Петербургом и ее обманули. Сама же Самохина считала, что это испытание, посланное ей Богом.

«Лик Господа увидела уже здесь, в больнице. Смотрела на потолок, и он вдруг проявился. Я спросила: „Ты Иисус?“. Он ответил: „Я тебя выделил из многих. Ты болеешь, но не просто так. А сама знаешь почему…“. И я почувствовала, что да, знаю. Слишком много думала только о себе».

Новый год она встречала в больнице, ей назначили курс химиотерапии. Опухоль была уже неоперабельной, так что все надежды были на сильнодействующие препараты. Но стало только хуже:

«После первого курса химиотерапии у нее отказала печень, и поэтому мы не стали проводить второй. Однако уже тогда можно было сказать, что надежды у нас не было», — позже расскажет лечащий врач актрисы Александр Лебеденец.

Анна не хотела сдаваться и обратилась к народной медицине. Хотела попробовать все, что могло бы ее исцелить.

«Мама до последних дней надеялась, что поправится и вновь сможет радовать публику своими ролями. Она хотела, чтобы ее помнили молодой и красивой. Даже к этой трагической ситуации относилась с улыбкой, не воспринимала все происходящее всерьез. Так она и сгорела буквально на глазах, за считаные дни», — с болью вспоминает дочь актрисы Александра Самохина.

В итоге Анна и сама понимает, что это — конец, и переезжает в хоспис, где хоть как-то могли облегчить ее страдания. Сотрудники хосписа вспоминают, что как бы тяжело ни приходилось Анне, ее макияж был безупречен, а убитые химией волосы на голове всегда были повязаны модным платком.

Она скончалась в хосписе 8 февраля 2010 года в 2 часа ночи. Как верующий человек успела причаститься, собороваться и попросить прощения у любимых людей.

Ей было всего 48 лет. На ее похороны собрались тысячи поклонников, близкие и друзья, а также все мужчины, которых она любила и которые любили ее.

«Стыл рассвет за февральской тучею.
Ты ушла, как уходят лучшие.
В белый сон, в тишину звенящую.
Доиграв жизнь по-настоящему!»

Из песни «Никого нам любовью не спасти…» на стихи Марины Снегиревой, посвященной Анне Самохиной.

 
 
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Анна Самохина - актриса, которая стала настоящим секс-символом перестроечной эпохи. Она играла роковых красавиц на сцене и в жизни. Загадочная и прекрасная женщина,...
 
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