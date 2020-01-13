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Борцы Гродненской области взяли серебро на чемпионате Беларуси
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Борцы вольного стиля разыграли медали чемпионата Республики Беларуси.
В соревнованиях среди мужчин приняли участие более 120 спортсменов. В составе сборной команды Гродненской области выступили 28 борцов. Из-за болезни не выходили на ковер Саидов Ибрагим, бронзовый призер Олимпийских игр и
В напряженной командной борьбе Гродненская область разместилась на второй ступени пьедестала, набрав 190 очков. Победителем стала команда Минска с результатом 200 очков, на третьем – Минская область (168 очков).
В личном зачете гродненские спортсмены завоевали 9 медалей, в том числе 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.
Чемпионами 2020 года стали Кадимагомедов Магомедхабиб в весовой категории до 79 кг, Нуриков Азамат в весе до 74 кг и Гуштын Александр (до 97 кг).
Серебряные награды достались Ринчинову Димчику (до 57 кг), Скрябину Ньюргуну (до 65 кг) и Карпачу Андрею (до 74).
Куришта Александр (до 70 кг), Павлюченко Александр (до 74 кг) и Песняк Виталий (до 125 кг) завоевали бронзовые медали.
www.oblsport.grodno.by
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Борцы вольного стиля разыграли медали чемпионата Республики Беларуси. В соревнованиях среди мужчин приняли участие более 120 спортсменов. В составе сборной...
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