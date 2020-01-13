Борцы Гродненской области взяли серебро на чемпионате Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Борцы вольного стиля разыграли медали чемпионата Республики Беларуси.

В соревнованиях среди мужчин приняли участие более 120 спортсменов. В составе сборной команды Гродненской области выступили 28 борцов. Из-за болезни не выходили на ковер Саидов Ибрагим, бронзовый призер Олимпийских игр и Шабанов Али , неоднократный призер чемпионатов мира.

В напряженной командной борьбе Гродненская область разместилась на второй ступени пьедестала, набрав 190 очков. Победителем стала команда Минска с результатом 200 очков, на третьем – Минская область (168 очков).

В личном зачете гродненские спортсмены завоевали 9 медалей, в том числе 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Чемпионами 2020 года стали Кадимагомедов Магомедхабиб в весовой категории до 79 кг, Нуриков Азамат в весе до 74 кг и Гуштын Александр (до 97 кг).

Серебряные награды достались Ринчинову Димчику (до 57 кг), Скрябину Ньюргуну (до 65 кг) и Карпачу Андрею (до 74).

Куришта Александр (до 70 кг), Павлюченко Александр (до 74 кг) и Песняк Виталий (до 125 кг) завоевали бронзовые медали.

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