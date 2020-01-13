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Сильные морозы придут в Беларусь только в феврале
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Синоптики наконец спрогнозировали настоящую зимнюю погоду.
Правда, согласно предварительных прогнозов, морозные пейзажи следует ждать не раньше второй декады февраля.
По данным метеорологов, понижение температуры до нормальных для февраля минус 10-15 градусов по Цельсию произойдет, как ожидается, 11 февраля.
И все же, следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут и не сбыться — предсказывать погоду на длительные временные отрезки — сложно и погрешность может быть серьезной.
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Синоптики наконец спрогнозировали настоящую зимнюю погоду. Правда, согласно предварительных прогнозов, морозные пейзажи следует ждать не раньше второй декады...
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