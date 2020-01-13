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Сильные морозы придут в Беларусь только в феврале

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сильные морозы придут в Беларусь только в феврале

Синоптики наконец спрогнозировали настоящую зимнюю погоду.

Правда, согласно предварительных прогнозов, морозные пейзажи следует ждать не раньше второй декады февраля.
 
По данным метеорологов, понижение температуры до нормальных для февраля минус 10-15 градусов по Цельсию произойдет, как ожидается, 11 февраля.
 
Аномально теплая зима, которая уже второй месяц в Беларуси проходит фактически без морозов и снегопадов, не самое типичное явление для республики. Атмосферный фон выше традиционной погодной нормы в это время на 5 градусов.

И все же, следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут и не сбыться — предсказывать погоду на длительные временные отрезки — сложно и погрешность может быть  серьезной.

https://grodnonews.by

 
 
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Синоптики наконец спрогнозировали настоящую зимнюю погоду. Правда, согласно предварительных прогнозов, морозные пейзажи следует ждать не раньше второй декады...
 
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