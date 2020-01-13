Сильные морозы придут в Беларусь только в феврале

Источник материала: Вороновская газета





Синоптики наконец спрогнозировали настоящую зимнюю погоду.

Правда, согласно предварительных прогнозов, морозные пейзажи следует ждать не раньше второй декады февраля.

По данным метеорологов, понижение температуры до нормальных для февраля минус 10-15 градусов по Цельсию произойдет, как ожидается, 11 февраля.

Аномально теплая зима , которая уже второй месяц в Беларуси проходит фактически без морозов и снегопадов, не самое типичное явление для республики. Атмосферный фон выше традиционной погодной нормы в это время на 5 градусов. , которая уже второй месяц в Беларуси проходит фактически без морозов и снегопадов, не самое типичное явление для республики. Атмосферный фон выше традиционной погодной нормы в это время на 5 градусов.

И все же, следует учитывать, что долгосрочные прогнозы могут и не сбыться — предсказывать погоду на длительные временные отрезки — сложно и погрешность может быть серьезной.

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