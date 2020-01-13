Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. Именно поэтому с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 20 января по 20 февраля 2020 года в республике пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!».

Работники МЧС проведут профилактические мероприятия со всеми категориями граждан: злоупотребляющие, пожилые граждане, трудоспособное население и обучающиеся. Спасатели расскажут о том, как обезопасить себя и свой дом от пожара, а также об алгоритме действий в случае возникновения ЧС, продемонстрируют обучающие фильмы и вручат памятки.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил безопасности жизнедеятельности, и пусть «Безопасность будет в каждом доме!»