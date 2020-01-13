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Совмин обнародовал планы строительства на 2020 год. Чем они отличаются от прошлогодних?
Источник материала: Tut.by
Правительство
Уже несколько лет подряд правительство устанавливает годовое задание по вводу жилья в объеме 4 млн квадратных метров. И этот год не стал исключением. Не стало исключением и то, что строительство в Минске медленно, но верно сокращается. Вот так выглядят основные показатели в сравнении с прошлым годом:
Электродома
Как видим, главным новшеством в этом году будет впервые пописанные планы по вводу домов с электрическим отоплением и подогревом воды, потому что грядет ввод АЭС. Такого жилья должны построить 135 тысяч квадратных метров.
Если усредненно считать, что в одном подъезде девятиэтажки около 2 тысяч квадратных метров жилья, то выходит, что это где-то 22 девятиэтажки на три подъезда.
Смолевичи — главный спутник
Больше всего электродомов построят в Минской области (37,8 тысяч «квадратов»). Как мы уже писали, только в Смолевичах таких домов будет около десяти, один из которых уже должны были начать возводить.
Исключительно за счет Смолевичей увеличится и общий объем строительства в городах-спутниках. В этом районном центре в 2020 году планируется ввод 29,4 тысячи «квадратов» жилья для почти 500 человек. Основной объем — для минчан-очередников. Второе место по объему ввода жилья среди спутников занимают Логойск и Дзержинск с 6,3 и 6,2 тысячами квадратных метров, соответственно.
Минская область (она же — Минский район)
Что же касается Минской области в общем, то она остается лидирующим регионом по объему ввода жилья. Тут планируют построить 1,120 млн «квадратов» жилья, около 700 тысяч из которых — коммерческое.
Несложно понять, что это происходит в первую очередь за счет застройки Минского района, куда входит, например, та же «Новая Боровая».
А что будет в 2021 году?
Отметим, что в постановлении есть и расчетные планы на 2021 год. И они уже интереснее, потому что правительство планирует сократить объем строительства с 4 до 3,5 млн «квадратов» в год.
В первую очередь — за счет сокращения застройки Минской области (по сути — Минского района), где вместо нынешнего миллиона с копейками планируется ввод только около 770 тысяч «квадратов» жилья.
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Планы касаются как многоэтажек, так и частных домов.
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