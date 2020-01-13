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Совмин обнародовал планы строительства на 2020 год. Чем они отличаются от прошлогодних?

14.01.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство утвердило программу строительства жилья на 2020 год. Как и в 2019-ом, по республике возведут 4 миллиона квадратных метров жилья, но появились и некоторые новшества. Так, больший акцент сделан на строительство домов на электричестве и на развитие городов спутников. Подробности — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже несколько лет подряд правительство устанавливает годовое задание по вводу жилья в объеме 4 млн квадратных метров. И этот год не стал исключением. Не стало исключением и то, что строительство в Минске медленно, но верно сокращается. Вот так выглядят основные показатели в сравнении с прошлым годом:

  планы-2019 планы-2020
новое строительство в Минске 670 тысяч квадратных метров 630 тысяч квадратных метров
строительство в Минске с господдержкой 167,5 тысячи квадратных метров 116,8 тысячи квадратных метров
для многодетных по стране 12 тысяч квартир 15,05 тысяч квартир

строительство арендного жилья во всей стране

 135,25 тысячи квадратных метров 135 тысяч квадратных метров
строительство домов с электроотоплением по всей стране - 135 тысяч квадратных метров
строительство в Минской области 1,115 млн квадратных метров жилья 1,120 млн квадратных метров жилья
строительство жилья в городах-спутниках 52,5 тысячи квадратных метров 59,85 тысячи квадратных метров
больше всего метров запланировано построить в городе-спутнике Смолевичи 13,74 тысячи квадратных метров, примерно три дома 29,4 тысячи квадратных метров, примерно три дома
строительство частных домов по всей стране 1,75 млн квадратных метров 1,6 млн квадратных метров

на дороги и коммуникации в жилой застройке всей страны
выделено

 685,8 миллиона рублей 646 миллионов рублей

Электродома

Как видим, главным новшеством в этом году будет впервые пописанные планы по вводу домов с электрическим отоплением и подогревом воды, потому что грядет ввод АЭС. Такого жилья должны построить 135 тысяч квадратных метров.

Если усредненно считать, что в одном подъезде девятиэтажки около 2 тысяч квадратных метров жилья, то выходит, что это где-то 22 девятиэтажки на три подъезда.

Смолевичи — главный спутник

Больше всего электродомов построят в Минской области (37,8 тысяч «квадратов»). Как мы уже писали, только в Смолевичах таких домов будет около десяти, один из которых уже должны были начать возводить.

Исключительно за счет Смолевичей увеличится и общий объем строительства в городах-спутниках. В этом районном центре в 2020 году планируется ввод 29,4 тысячи «квадратов» жилья для почти 500 человек. Основной объем — для минчан-очередников. Второе место по объему ввода жилья среди спутников занимают Логойск и Дзержинск с 6,3 и 6,2 тысячами квадратных метров, соответственно.

Минская область (она же — Минский район)

Что же касается Минской области в общем, то она остается лидирующим регионом по объему ввода жилья. Тут планируют построить 1,120 млн «квадратов» жилья, около 700 тысяч из которых — коммерческое.

Несложно понять, что это происходит в первую очередь за счет застройки Минского района, куда входит, например, та же «Новая Боровая».

А что будет в 2021 году?

Отметим, что в постановлении есть и расчетные планы на 2021 год. И они уже интереснее, потому что правительство планирует сократить объем строительства с 4 до 3,5 млн «квадратов» в год.

В первую очередь — за счет сокращения застройки Минской области (по сути — Минского района), где вместо нынешнего миллиона с копейками планируется ввод только около 770 тысяч «квадратов» жилья.

 
Теги: Минск
 
 
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